هل يطيح الأتراك بأردوغان في الانتخابات؟.. سبب واحد قد يصل به لهذه النتيجة

إذا أطاح الأتراك بالرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات هذا الشهر ، فسيكون ذلك إلى حد كبير بسبب الانعكاس الاقتصادي الذي أدى إلى تراجع الازدهار والمساواة والقدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية، وفق ما ذكرت صحف أوروبية.

من المقرر أن يجري التصويت في يوم 14 مايو، الذي سيتم إجراؤه خلال الذكرى المئوية للجمهورية التركية، هو أكبر اختبار لأردوغان حتى الآن.

تظهر بعض استطلاعات الرأي أنه يتخلف عن مرشح المعارضة، كمال كليجدار أوغلو ، الذي سيعكس سياساته الاقتصادية غير التقليدية والقاسية.

تراجع دعم أردوغان في السنوات القليلة الماضية مع سلسلة من انهيار ات العملة وأزمة غلاء المعيشة بسبب سياسته المتمثلة في خفض أسعار الفائدة في مواجهة التضخم المرتفع.



ابتداءً من عام 2013 ، بدأ المستثمرون الأجانب في التخلي عن الأصول التركية، تاركين في النهاية أسواق العملات الأجنبية والائتمان والديون التي تديرها الدولة بشكل كبير .

في الماضي ، كان بإمكان أردوغان تقديم الدعم لمؤيديه، لكن الأزمة الاقتصادية كانت مدمرة.

قال سيدا ديميرالب ، رئيس قسم العلاقات الدولية في جامعة إيشيك في اسطنبول: "لا يزال أنصاره يحبونه، لكنهم ليسوا سعداء بدفع ثمن ذلك".

يحتفظ أردوغان بدعم قوي بين المحافظين والقوميين من الطبقة العاملة والريفية.

وتظهر استطلاعات الرأي أنه بإمكانه وائتلافه الحاكم الفوز في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وتقول الحكومة إن تخفيضات أسعار الفائدة عززت الصادرات والاستثمارات كجزء من برنامج شجع حيازات الليرة.



ويقول محللون، إنه إذا فاز أردوغان في الانتخابات واستمر في سياسته الاقتصادية ، فسوف ينهار بالكامل في مرحلة ما.

