شاهد أعمال تطوير مستشفى جراحات اليوم الواحد برأس البر

استكملت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولتها الافتتاحية فى إطار الاحتفالات بعيد دمياط القومى، بافتتاح أعمال تطوير مستشفى اليوم الواحد بشارع ١٠٧ مدينة رأس البر التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

حيث تضمنت أعمال التطوير رفع كفاءة البنية التحتية و جناح العمليات بعدد ٢ غرفة كبرى و ٦ أسرة بالعناية المركزة ، وخلال تفقدها للمستشفى، أطلعت " محافظ دمياط "على ما تم تحقيقه بالمشروع وأيضًا نتائج قافلة أمراض العيون التى جاءت بالتعاون مع نادى روتارى ومركز ابحاث أمراض العيون والتى تم خلالها إجراء ٥١٤ كشفا طبيا و أيضاً إجراء ١١٠ عملية زرع عدسة ومياه بيضاء.

فيما أكدت الدكتورة منال عوض أن القطاع الصحى يشهد إطلاق مشروعات جديدة خلال العيد القومى، وذلك فى إطار خطة المحافظة ووزارة الصحة والسكان لتطوير المنشآت الطبية بما يساهم فى دعم تلك المنظومة و تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.

كما أشارت محافظ دمياط إلى الدور الذى تقوم به المستشفى لتقديم الخدمة الطبية وتغطيتها بالمدينة خاصة خلال فصل الصيف مع تردد الملايين من الزائرين عليها، مؤكدة أن أعمال التطوير تتواكب مع تلك الرؤية.