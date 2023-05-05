عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أشهر ميكانيكي بدمياط من ذوي الهمم: أتمنى المشاركة في مسرح مصر

عبد الرحمن فارس
عبد الرحمن فارس

اشتهر بخفة دمه وموهبته في التمثيل، أمنيته التى يتمنى  تحقيقها  هو أن يقابل  الفنان  أشرف عبدالباقي ويشارك في مسرح مصر، أنه عبد الرحمن فارس  ٣١ عاما  ابن قرية الشبخ ضرغام بمحافظة دمياط واجهه التنمر وتحدى الإعاقة وأصبح أشهر ميكانيكى سيارات بمحافظة دمياط، فهومن ذوى الهمم من قصار القامة.

 

التقت "صدى البلد" بالشاب عبد الرحمن فارس الجمل الذي أكد أنه يعمل في مجال ميكانيكا السيارات منذ سنوات وحاول أن يجتهد وهناك عملاء يأتون خصيصا له لتصليح سياراتهم ويفضلونه لحبهم له ودعمه وأيضا لمهارته في تصليح السيارات، وهناك شبابا يتأتون إليه لكى يتدربون على يده لتصليح السيارات.

يتمنى مقابلة أشرف عبدالباقي والمشاركة في مسرح مصر

وأشار عبدالرحمن فارس إلى أن قصر قامته لم يمنعه من العمل، حيث أنه يعمل ميكانيكي سيارات منذ 7 سنوات، رغم أن طوله 100 سم إلا أنه يجيد قيادة السيارة، وأنه يهوى التمثيل ويتمنى مقابله الفنان أشرف عبدالباقي ليشاركه التمثيل في مسرح مصر.

وأضاف أنه يتمنى أن يصبح أشهر ميكانيكى  في مصر وأن يلتحق بالتمثيل وأن يكون داعم لكل شاب من ذو الهمم لتحقيق حلمه وأن لا تكون  الإعاقة عائقا أمام أى شاب  يتمنى  أن يحقق ذاته.

https://fb.watch/keetpmhEbD/?mibextid=ya87ob

 

وفد شركة موانئ المالديف في زيارة لميناء دمياط

دمياط أشرف عبدالباقي الر التنمر الشاب عبد الرحمن الفنان أشرف عبدالباقي تصليح سيارات ذوي الهم عبد الرحمن محافظة دمياط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خسوف القمر 2023.. هل هو من علامات القيامة وماذا نفعل عند حدوثه؟

بعد إعلان زملائه انضمامه للأهلي .. والد إمام عاشور يلمح بقرب إتمام الصفقة

أسهل قضية| ميدو يصدم الأهلي قبل مواجهة بيراميدز بشأن كهربا

وأنت فى بيتك.. ادفع فاتورة الكهرباء عبر الإنترنت

رسميا 3000 جنيه.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 5 مايو 2023

أخبار الرياضة.. زملاء إمام عاشور يعلنون انضمامه للأهلي.. ميدو يعلن نبأ سارا لجماهير الزمالك بشأن السوبر

أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 5 مايو 2023

شيرين عبد الوهاب من حفل روائع الموجي : آسفة على الغلطة .. بس أم كلثوم بتخوف

موضوعات متعلقة

ماجدة خير الله عن شيرين: في أفضل حالاتها بحفل روائع محمد الموجي

وفد شركة موانئ المالديف في زيارة لميناء دمياط

ترشيحاتنا

تخلص من واحدة سريعا| احذر عقوبة حمل بطاقتين شخصية.. الحبس والغرامة في انتظارك

الزراعة ×أسبوع|تحديد سعر ضمان لتوريد القطن.. وتذليل أي معوقات تواجه استلام القمح

إجازة الجمعة.. سيولة مرورية بشوارع العاصمة والجيزة

كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 18 ألف إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

إيرباص تتلقى 156 طلبا للطائرات التجارية خلال الربع الأول للعام 2023

نيابة عن الرئيس.. مدبولي يشارك في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع من الريجيم يزيد من خطر الوفاة| ابعد عنه فورا

طريقة عمل فطائر البطاطس.. جديدة وغير تقليدية

بعد التكميم.. مي كساب تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

نشرة المرأة والصحة| كل ما لا تعرفه عن حبوب الغلة.. فستان شيرين في السعودية يشعل السوشيال ميديا

فيديو

تضم 600 منهم .. قصة مدينة ذات أعلى نسبة لانتشار أطباء الأسنان

يصدم الملايين.. فيديو لطبيب يثير الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي لهذا السبب؟

السر في اللمبي .. حلا شيحا ترد على حقيقة عودتها للتمثيل وطلاقها من معز مسعود|فيديوجراف

رفضت إعطائي حقوقي الشرعية.. تصريحات صادمة لزوج "عروس طنطا العذراء "..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

اﻟﻤﺰﻳﺪ