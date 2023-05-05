أشهر ميكانيكي بدمياط من ذوي الهمم: أتمنى المشاركة في مسرح مصر

اشتهر بخفة دمه وموهبته في التمثيل، أمنيته التى يتمنى تحقيقها هو أن يقابل الفنان أشرف عبدالباقي ويشارك في مسرح مصر، أنه عبد الرحمن فارس ٣١ عاما ابن قرية الشبخ ضرغام بمحافظة دمياط واجهه التنمر وتحدى الإعاقة وأصبح أشهر ميكانيكى سيارات بمحافظة دمياط، فهومن ذوى الهمم من قصار القامة.

التقت "صدى البلد" بالشاب عبد الرحمن فارس الجمل الذي أكد أنه يعمل في مجال ميكانيكا السيارات منذ سنوات وحاول أن يجتهد وهناك عملاء يأتون خصيصا له لتصليح سياراتهم ويفضلونه لحبهم له ودعمه وأيضا لمهارته في تصليح السيارات، وهناك شبابا يتأتون إليه لكى يتدربون على يده لتصليح السيارات.

يتمنى مقابلة أشرف عبدالباقي والمشاركة في مسرح مصر

وأشار عبدالرحمن فارس إلى أن قصر قامته لم يمنعه من العمل، حيث أنه يعمل ميكانيكي سيارات منذ 7 سنوات، رغم أن طوله 100 سم إلا أنه يجيد قيادة السيارة، وأنه يهوى التمثيل ويتمنى مقابله الفنان أشرف عبدالباقي ليشاركه التمثيل في مسرح مصر.

وأضاف أنه يتمنى أن يصبح أشهر ميكانيكى في مصر وأن يلتحق بالتمثيل وأن يكون داعم لكل شاب من ذو الهمم لتحقيق حلمه وأن لا تكون الإعاقة عائقا أمام أى شاب يتمنى أن يحقق ذاته.

https://fb.watch/keetpmhEbD/?mibextid=ya87ob