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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أنا هموت مش عايزة أشوف ولادي.. القصة الكاملة لطبيبة دمياط ضحية عملية الولادة

رنا اللبان
رنا اللبان

“أنا مش عايزة أشوف ولادي أنا هموت خلاص”.. هذه كانت آخر كلمات قالتها الدكتورة رنا اللبان ، قبل وفاتها بدقائق بعد خروجها من غرفة عمليات الولادة بإحدى المراكز الخاصة بالولادة بمحافظة دمياط.

 

وقال شقيقها الدكتور أحمد اللبان لموقع  “صدى البلد”: "فور أن وجد علامات الموت على وجه شقيقته، تقرب منها وعرض عليها أن يحضر الطفلين التوأم لرؤيتها لهما إلا أن ردها كان: "لاء مش عايزة اشوفهم انا هموت ، كانها رافضة تتعلق بهم لمدة ثوانى قبل وفاتها.

 

وأضاف قائلا: “أن ماحدث مع شقيقته اهمال جسيم من جانب طبيبها الخاص وزميلها والذي أجرى لها عملية الولادة دون مراعاة لآداب المهنة ولا لحياة زهقت على يده تحت مسمى  خطأ طبي أو أيا كان تبرير الطبيب”.

وأوضح أن حق شقيقته لن يتنازل عنه انه بالفعل هناك دعوى قضايا ضد الطبيب الذي تكرر معه نفس الواقعه وهى وفاة مرضاه بالمركز الطبي الخاص به أثناء الولادة.

 

ويقول المهندس أحمد الباز زوج الطبيبة، إنه لن يترك حق زوجته والقضية بالفعل مستمرة إلى أن ينال الطبيب جزائه لما قام به من إهمال وخطأ طبي أدى إلى وفاة زوجته وأن أطفاله أصبحوا أيتاما.

 

 وأشار إلى أن حالة زوجته الصحية كانت جيدة للغاية وكانت سعيدة وهى في طريقها إلى المركز الطبي الخاص بالطبيب لإجراء جراحة قيصيرية ولم تكن تعاني من أي مرض أو شيء إلا أن ما حدث هو إهمال وخطأ من الطبيب".

 

 وأضاف أن زوجته رحمها  الله كانت تثق بهذا الطبيب  وطالما دافعت  عنه لأنها كانت حسنة  النية وطيبه  القلب.

 

البداية عندها ذهبت الطبيبة رنا اللبان، للولادة بأحد المراكز الطبية المتخصصة  في الولادة  لطبيب مشهور بدمياط، ولكن نتيجة لخطأ طبي كما أكد أقاربها وأسرتها حدث لها نزيف دموى حاد أدى لوفاتها  بعد أن وضعت طفليها التوأمين.

 

حالات وفاة متكررة على يد الطبيب الشهير

حالة من الغضب العامة انتابت الدمايطة بعد وفاة الطبيبة الشابة نتيجة للخطأ الطبي خاصة أنها ليست الواقعة الأولى للطبيب، فعلى مدار عام حدثت واقعة مشابهة وهى وفاة مريضة أثناء إجراء جراحة قيصرية بالمركز الخاص به، وآخرها في شهر سبتمبر وتوفيت المريضة، وخرجت الدكتورة رنا اللبان وقتها وكتبت  بوست عبر الفيس بوك تعلن تضامنها مع الطبيب  وتدافع عنه، لتلحق  اليوم بضحاياه.

 

جنازة مهيبة للطبيبة الشابة

وشيعت، مساء الثلاثاء، في موكب جنائزى مهيب، الشابة أم التوأمين.


حضر الجنازة  عدد كبير من أهالى دمياط، نتيجة لتعاطفهم الشديد مع الواقعة، والتى تتكررت  مع نفس الطبيب حيث على مدار عام شهد المركز الطبي للطبيب أكثر من حالة وفاة لسيدات  أثناء إجرائهن جراحة قيصرية.


الجدير بالذكر أن الطبيبة الشابه تبلغ من العمر 29 عاما، وكانت إحدى المتعاطفات مع الطبيب على مدار الفترة الماضية نتيجة تعرضه لحملة كبيرة من الانتقادات  نتيجة  لتكرار حالات الوفاة بمركزه الطبي وهو من يجري العمليات بنفسه إلا أنها لقيت نفس المصير وتوفيت  على يده نتيجة خطأ  طبي، وتم إحالة لواقعة للنيابة العامة للتحقيق. 

تشييع جثمان ضحية طبيب الولادة

كانت قد أمرت النيابة العامة بدمياط، التصريح بدفن ضحية الإهمال الطبي الدكتورة رنا اللبان  وبالفعل شيعت الجنازة منذ قليل.
أسرة الطبيبة المتوفاة تقدمت ببلاغ إلى قسم شرطة بندر دمياط تتهم فيه الدكتور «أشرف. م»، بالتسبب في وفاة الطبيبة «رنا اللبان» أثناء ولادتها قيصريا داخل مركزه الطبي في مدينة دمياط.

دافعت عنه وماتت على يده

يشار إلى أن عددا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا «عقب وفاة الطبيبة» منشورا  للطبيبة المتوفاة وهى تدافع عن نفس الطبيب «المتسبب في وفاتها»، ووصفه بالطيبة وحسن المعاملة، وذلك في تعقيبها على اتهامه من قبل زوج أحد السيدات بالتسبب في وفاة زوجته في شهر أغسطس الماضي بعد إصابتها بنزيف حاد بسبب خطأ طبي، وهو ماتتكرر  معها شخصيا مساء امس، وتوفت  بسبب خطأ طبي في المركز الطبي الخاص.

الطبيبة الشابة موكب جنائزى الدكتورة رنا اللبان محافظة دمياط خطأ طبي

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