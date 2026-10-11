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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جديد بالنسبة لي.. أول تعليق من زيلينسكي على إعلان وقف إطلاق النار مع روسيا

ترامب وزيلينسكي
ترامب وزيلينسكي
محمود نوفل

صرح الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي لموقع "أكسيوس" ، عن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، هدنة بين بلاده وروسيا قائلا: "كان بمثابة خبر جديد بالنسبة لي، لكن إذا وافق الروس على هدنة في قطاع الطاقة، فإن أوكرانيا ستوافق أيضاً.

ومنذ قليل ؛ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع الطاقة بين روسيا وأوكرانيا، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن مدة الاتفاق أو آليات تنفيذه.

وكتب ترامب، عبر منصته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال»: «اتفق الطرفان.. لا تخرقوا وقف إطلاق النار».

ترامب زيلينسكي روسيا أوكرانيا

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