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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كانت تلعب ونامت والباب أغلق عليها.. قصة وفاة الطفلة خديجة داخل سيارة بطوخ

الطفلة خديجة
الطفلة خديجة

كعادتها خرجت الطفلة خديجة كريم صاحبة الـ 3 سنوات من منزلها بطوخ فى القليوبية لشراء بعض الحلوى واللهو مع أصدقائها  أمام منزلها ، ولم تعرف أنها سوف تخرج ولن تعود إلى المنزل مرة أخرى؛ حيث لقيت الطفلة مصرعها داخل سيارة ملاكي بطوخ كانت مركونة بجوار السنترال بعد ساعات من تغيبها وبحث عائلتها عنها.

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البحث عن الطفلة فور تغيبها

فور تغيب الطفلة المتوفية عن منزلها أسرعت اسرتها تبحث عنها فى كل مكان دون أى جدوى بل وصل الأمر الى التنبيه عنها فى المساجد حتى فوجئ الجميع بوفاتها داخل سيارة كانت مركونة قرب المنزل بعد دخولها السيارة وغلق الباب عليها.

كانت رايحة تشترى حلوى وتلعب

من جانبها قال جد الطفلة خديجة إن حفيدته كانت معتادة الذهاب إليه لأخذ مصروفها اليومي لشراء بعض الحلوى كما أنها كانت تعتاد اللهو داخل سيارته الخاصة ، مشيرا الى أن يوم حدوث الواقعة تلقى أتصال هاتفي من والدة الطفلة تسأله عنها، حيث كانت متعودة تاخد مني فلوس وتنزل تشتري حاجة ولما تأخرت أمها اتصلت تسألني عليها.
واضاف أنه أخبر والدتها بأنها ليست موجودة بجواره كما اعتادت، مشيرا إلى أنهم عندما تلاحظوا غيابها بدأوا في البحث عنها ولكنهم لم يعثروا عليها ونزلنا دورنا عليها في كل مكان ، مضيفا أنهم عثروا على جثمانها متوفية داخل إحدى السيارات بالقرب من منزلهم.
وتابع أن الطفلة قامت بفتح باب السيارة والدخول إليها أثناء لهوها ولكنها لم تتمكن من الخروج منها حيث توفيت إثر إصابتها باختناق داخل السيارة، قائلًا: العربية كانت مركونة في الشمس وجالها اختناق وماتت.

التحقيقات تؤكد أن الوفاة طبيعية

من ناحية اخرى كشفت التحقيقات الأولية أن الوفاة طبيعية ولا توجد أي إصابات بجسد الطفلة ولا يوجد شبهة جنائية حول الواقعة.
وكشفت التحقيقات أيضا أن الطفلة كانت تلعب بالشارع بجوار مسكنها وعندما شعرت بالتعب حاولت فتح باب سيارة مجاورة لسنترال طوخ، وبالفعل وجدته مفتوحا فقامت بالدخول للسيارة فغلبها النوم حتى تم العثور عليها متوفاة.

الأجهزة الأمنية تتلقى بلاغا بالواقعة

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من الأهالي بطوخ بالعثور على سيارة ملاكي بجوار السنترال وبها جثة طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات. 
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وجرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتواصل الأجهزة الأمنية بطوخ بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط المنطقة لتحديد خط سير الطفلة وكشف غموض تلك الواقعة. 
وأشارت المعلومات الأولية عن الواقعة إلى أن الطفلة كانت تلهو بالقرب من مسكنها بالمنطقة، ودخلت داخل إحدى السيارات ثم عثر على جثتها.

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