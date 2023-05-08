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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب تبديل الامتحانات.. إحالة موجه العلوم بقها فى القليوبية للتحقيق

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم

قررت مديرية التربية والتعليم فى محافظة القليوبية احالة موجة عام العلوم بإدارة قها التعليمية للتحقيق معه بالشؤن القانونية بالمديرية لتسببه فى تبديل أوراق الامتحانات لطلاب الصف الخامس الابتدائي مما جعلهم يؤدون امتحان مادة العلوم امس باسئلة طلاب الدمج بدلا من الامتحان الأساسي وتم إرسال نموذج الإجابة للامتحان الاساسى للكنترول وليس له علاقة تماما بالامتحان .

أول تعليق من تعليم القليوبية حول واقعة تبديل أوراق امتحان المهارات لطلاب الابتدائية

مدير تعليم القليوبية تتابع سير الامتحانات بمدارس بنها.. صور

فى وقت سابق استعدت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الثاني في كافة المدارس والمراحل التي انطلقت مطلع الشهر الجارى وتستمر حتى نهاية الشهر 
وعقدت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية اجتماعاً موسعاً مع مديري عموم الإدارات التعليمية، بحضور سعيد ندا وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية وجميع قيادات المديرية، لمناقشة استعدادات المديرية لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وبحث استعدادات المدارس لبدء الامتحانات. 
وأكدت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية رفع درجة الاستعداد القصوى بالمدارس وتجهيزها لاستقبال الطلاب للامتحانات النصف الثاني من العام الدارسي، مشددة على الانتهاء من كافة الإجراءات الاحترازية وتعقيم المدارس.
كما أكدت وكيل الوزارة بتوجيه الجميع بضرورة الالتزام بالمعايير المنظمة في جميع أعمال تقدير الدرجات ورصد النتائج، مع مراعاة السرية التامة وعدم استخراج أي نتيجة قبل إعلانها رسمياً، طبقاً للتعليمات المنظمة لذلك.
كما ذكرت بضرورة الانتهاء من إنشاء غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التعليمية لتلقى أي أحداث تقع باللجان الامتحانية من شأنها التأثير سلبا على سير العملية الامتحانية بشأن تحقيق أعلى معدلات الأمان والحماية والسلامة لأبنائنا الطلاب والعاملين.

القليوبية استقبال الطلاب الصف الخامس الابتدائي امتحانات الفصل الدراسي الثاني امتحان مادة العلوم تعليم القليوبية رفع درجة الإستعداد القصوي

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