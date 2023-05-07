مدير تعليم القليوبية تتابع سير الامتحانات بمدارس بنها.. صور

تفقدت سماح ابراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية سير الامتحانات بمدارس إدارة بنها التعليمية حيث تفقدت مدرسة الشبان المسلمين ومدرسة مدحت طلعت الرسمية و٢٥ يناير وهدى شعراوى الإبتدائية.



وقد اطمأنت علي انضباط جميع اللجان، وحسن سير الامتحان بداخلها، وعدم وجود أي شكاوى من الامتحان، ووجهت بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بجميع اللجان، والتأكيد على إضاءة اللجان وتهويتها، وتوفير المناخ المناسب والهدوء داخل اللجان، لكي يتمكن أبنائنا الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم.



كما اكدت على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات وقانون ٢٠٥ لسنة ٢٠٢٠ لعدم الاخلال بأعمال الامتحانات ، وعدم السماح نهائياً بدخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين، والتصدي بكل حزم لأي محاولات غش، تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، كما وجهت بضرورة توافر الزائرة الصحية والمتابعة الدورية للطلاب للحفاظ علي الحالة الصحية للطلاب.

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