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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أول تعليق من تعليم القليوبية حول واقعة تبديل أوراق امتحان المهارات لطلاب الابتدائية

امتحانات ارشيفية
امتحانات ارشيفية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية صدور قرار بتشكيل لجنة من الموجهين المختصين على الامتحانات لفحص واقعة طباعة امتحان مادة المهارات للصف الرابع الابتدائي وتوزيعه للصف الخامس والصف الخامس للصف الرابع وتوزيعها على الطلاب بمدارس شبين القناطر.

تبادل امتحانات المهارات للمرحلة الابتدائية في مدارس القليوبية

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وأكدت أنه تم تشكيل لجنة من الموجهين المختصين على الامتحانات لفحص الواقعة والتحقيق فيها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة القانونية بشأنها ضد المخالفين والحفاظ على حقوق الطلاب.
كانت قد شهدت المدارس التابعة لإدارة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، اليوم الأحد، واقعة غريبة خلال أداء امتحانات المهارات للمرحلة الابتدائية، حيث تبين أن مسئولي التعليم طبعوا امتحان مادة المهارات للصف الرابع الابتدائي للصف الخامس والصف الخامس للصف الرابع، وتم توزيعها على الطلاب.


من جانبها تفقدت وكيل التربية والتعليم بالقليوبية، سير الامتحانات بمدارس إدارة بنها التعليمية، حيث تفقدت مدرسة الشبان المسلمين، ومدرسة مدحت طلعت الرسمية، ومدرسة 25 يناير، وهدى شعراوي الابتدائية للاطمئنان على سير الامتحانات.

القليوبية امتحان المهارات بنها التعليمية تعليم القليوبية سير الامتحانات شبين القناطر مديرية التربية والتعليم بالقليوبية

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