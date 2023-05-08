زوجة للقاضي: رحت اعمل قيد عائلي اكتشفت مصيبة.. وطالبة رحمتك

دفعت صرخات الزوجة، القاضي الي رفع الجلسة للاستراحة، ورغم ذلك لم تتوقف حتي تدخل حرس المحكمة واقنعها بالخروج من القاعة.

مشهد وقعت أحداثه داخل محكمة الاسرة بالبحيرة، الزوجة التي تجاوز عمرها ال٣٥ عاما، حضرت الي المحكمة طالبة الطلاق للضرر من زوجها، الذي وصفته انه مزواج ويجب ايقافه، فقد اصبح له في كل محافظة زوجة.

قالت الزوجة للقاضي " انا متزوجة من ٢٠ سنة وعندي ٣ أولاد.. سني مش كبير عندي 37 سنة، ومتزوجه في عمر صغير".

وتابعت " كان بيني وبين زوجي علاقة حب قبل الزواج، لكنني اكتشفت فجأة بعد ٢٠ سنة زواج انه مزواج، كل شويه يتجوز بس مكنتش اعرف عدد زيجاته ".

واضافت " ذهبت للسجل المدني.. اعمل قيد عائلي.. ووقتها حدثت المفاجأة.. اكتشفت ان زوجي متجوز اتنين واحدة من الاسكندرية والثانية من الغربية ".

والمصيبه اني بعد ماطلبت الطلاق اعترف بزواجه من سيدات اخريات ولكن زواج عرفي، وداه بسبب شغله اللي بيتطلب يسافر كتير"

واضافت الزوجة" المهم سيادة القاضي، سامحته عشان خاطر ولادي.. وعملت قاعده رجاله وكلموه وانا قولت خليه يكتب الشقه باسمي كتبها بس والله وربنا يعلم انا مش فارقه الشقه او غيرها،. لكن المصيبة ان احنا كنا قاعدين في القاهره وعندنا شقه في اسكندريه كنت أنا قاعده في القاهره وهو جاله شغل في اسكندريه فقعد هناك لكنه رجع لعادته القديمة، اكتشفت انه متجوز هناك، قولت اعالج الامر بهدوء، اخدت اولادي ونقلت في اسكندريه يمكن يتعدل بس مفيش فايده، بعدها بسنتين اتجوز وعرفت اليوم اللي هيتجوز فيه بس متكلمتش وسيبته عشان ولادي"

وتابعت" المهم طلق زوجاته بعد جواز سنه ونصف، لكن انا نفسيتي تعبت، كانت مدمره جدا حاليا اكتشفت أنه متعرف علي واحده وبيكلمها في جواز تاسع ".

واستطردت الزوجة “ مقدرتش استحمل سيدي القاضي، قررت الطلاق من الزوج، المزواج، وانا هنا بطلب رحمتك ”.

قرر القاضي تاجيل القضية للاطلاع علي مستندات الزوجة واعلان الزوج للحضور للمحكمة.