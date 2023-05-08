الرئيس البيلاروسي يصل موسكو في زيارة عمل

وصل الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إلى موسكو في زيارة عمل، حسبما ذكر السكرتير الصحفي للرئيس البيلاروسي إيسمونت.

وقال إيسمنت اليوم، إن "الرئيس البيلاروسي وصل موسكو في زيارة عمل". حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وقال الرئيس البيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، إن بلاده ستقف مع موسكو ضد محاولات جرنا إلى حرب عالمية ثالثة.

وأعلنت روسيا، في وقت سابق، أنها ستنشر الأسلحة النووية التكتيكية، التي أعلنت مسبقا نشرها في بيلاروسيا، بالقرب من الحدود البيلاروسية البولندية.

وعلى الجانب الآخر، أعلنت بيلاروسيا، أن الأسلحة النووية التكتيكية التي سترسلها روسيا ستُنشر قرب الحدود الغربية في الأول من يوليو القادم.