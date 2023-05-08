الفيوم تشارك بملتقى تبادل عروض تدريب طلاب الجامعات العربية بالمغرب

شارك الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد الربيعي ممثل جامعة الفيوم بالمجلس العربى للجامعات وعضو اللجنة التنفيذية بالملتقى الثامن والعشرين لتبادل عروض تدريب طلاب الجامعات العربية، الذى استضافته جامعة الحسن الثاني ومعهد إيجات بالمملكة المغربية بحضور ٣٢ جامعة تمثل جامعات مصر، المغرب، الأردن، فلسطين، اليمن، سلطنة عمان، الإمارات العربية، العراق، والسودان، خلال الفترة من الأول وحتى الخامس من شهر مايو ٢٠٢٣ ،تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم.

أعلن د. محمد فاروق الخبيري أن جامعة الفيوم حصلت على المركز الأول في نتائج تدريب العام الجامعي ٢٠٢٢/٢٠٢١ على مستوى الجامعات الحكومية، والمركز الثالث على مستوى الجامعات العربية، مضيفًا أن الجامعة حصلت على ٣٠ فرصة تدريب بعدد من الجامعات العربية وقدمت ٦٠ فرصة تدريبية لطلاب الجامعات العربية.

وأشار د. محمد الربيعي إلى انعقاد اللجنة التنفيذية للمجلس العربى الجامعات على هامش الملتقى، التى أوصت أن يبدأ التدريب اعتبارًا من العاشر من شهر يوليو ٢٠٢٣ على أن يستمر لمدة تتراوح من ٣ إلى ٤ أسابيع، مضيفًا أنه سيتم الإعلان عن فرص التدريب لطلاب جامعة الفيوم، وشروط الحصول عليها فى وقت لاحق.

e2434558-c5f0-49b2-b42f-96218f36837f

0cbbfbc6-7a84-4c84-912f-af61864310e6

1dfc5523-3ada-406d-89ca-c6f68b9ed206

761d831e-e092-48e7-a3a7-645062fc9899