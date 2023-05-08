جامعة الفيوم: استمرار فعاليات الملتقى القمي التاسع للطلاب المثاليين من ذوي الهمم|صور

استمرت فعاليات الملتقى القمي التاسع للطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات المصرية والثاني لذوي الهمم، وذلك اليوم الإثنين الموافق ٢٠٢٣/٥/٨، والتى تقام تحت رعاية أ.د محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأ.د ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف أ.د محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وشاركت اليوم ثلاث جامعات وهي الفيوم والأقصر ومدينة السادات من أصل ١٦ جامعة مشاركة بالملتقى بالاختبارات التي بدأت أمس وشملت العرض التقديمي والسمات الشخصية والمظهر العام وإدارة الحوار، والأنشطة الطلابية والتفوق العلمي، والإسهامات المجتمعية وبرنامج التنمية البشرية، بالإضافة إلى اختبارات الثقافة العامة واختبارات اللغة العربية والإنجليزية.

كما أدى ٢٧ من طلاب وطالبات مبادرة سفراء النوايا الحسنة لذوى الهمم الاختبار التحريرى والذى تضمن أسئلة مقالية ومصطلحات باللغة الانجليزية وأسئلة ثقافية تدور حول دمج الطلاب ذوي الهمم في الجامعات المختلفة.

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