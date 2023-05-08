مشاركة طلاب جامعة الأقصر فى اللقاء القمى التاسع للطالب المثالي بجامعة الفيوم

شاركت الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بجامعة الاقصر، وإدارة النشاط الاجتماعى بقيادة ذكاء محمد صبرى، مدير الإدارة بوفد من الطلاب المثاليين فى اللقاء القمى التاسع لمسابقة الطالب المثالي والطالبه المثالية التى تستضيفه جامعة الفيوم خلال الفترة من ٦ / ٥ الى ١٠ / ٥ / ٢٠٢٣.

‏

وصرح الدكتور وائل الصغير مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بجامعة الأقصر، بأن وفد الجامعة تكون من الحاصلين على المركز الأول والمركز الثانى فى مسابقة الطالب والطالبة المثاليين، طلاب وطالبات على مستوى الجامعة، وهم الطالب محمد ممدوح والطالبة ريناد أحمد من كلية الطب البشرى، والطالب محمود عادل من كلية الألسن، والطالبة نسمة على من كلية الفنون الجميلة.

أضاف مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، كما شارك مع الوفد الطالب أحمد ممدوح من كلية الألسن، والطالبه نهى سرى من كلية الآثار، أصحاب مبادرة النوايا الحسنة، وضيوف شرف حضور اللقاء القمى رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه أشرف على، كما ضم الوفد الأستاذ جمال النجار، إدارة مكتب رئيس الجامعة.

IMG-20230507-WA0042

IMG-20230507-WA0041