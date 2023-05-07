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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة الفيوم:افتتاح الملتقى القمي التاسع للطالب والطالبة المثاليين والثاني لسفراء النوايا الحسنة لذوي الهمم

رئيس جامعة الفيوم
رئيس جامعة الفيوم اثناء الملتقى

شهد الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، فعاليات افتتاح الملتقى القمي التاسع للطالب والطالبة المثاليين الذي تستضيفه الجامعة خلال الفترة من ٦ وحتى ١٠ مايو ٢٠٢٣ والملتقى القمي الثاني لمبادرة سفراء النوايا الحسنة لذوي الهمم، والمقام خلال نفس الفترة.

وذلك تحت إشراف أ.د محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور أ.د عرفة صبري حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأ.دعاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأ.دطايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، وعدد من عمداء الكليات ووكلائها، وأمين عام الجامعة، والمنسق العام للأنشطة الطلابية بجامعة الفيوم، وأعضاء هيئة التدريس، وأعضاء لجان تحكيم المسابقات، والوفود الطلابية من الجامعات المصرية المشاركة، وذلك اليوم الأحد الموافق ٧ مايو ٢٠٢٣، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.

أشاد أ.د ياسر مجدي حتاته بالدعم المقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الذي تحظى به جامعة الفيوم على مستوى جميع الأنشطة، وخاصة فيما يتعلق باللقاءات القمية للطالب والطالبة المثاليين التي تستضيفها الجامعة للعام التاسع، الأمر الذي يعكس الثقة التي توليها  الوزارة والجامعات المصرية في جامعة الفيوم.

وقدم أسمى آيات الترحيب بالوفود الطلابية من الجامعات المصرية المشاركة الذين يتمتعون بمستوى عال من الكفاءة علميًا وأخلاقيًا وثقافيًا واجتماعيًا، والذين اجتازوا مراحل متعددة من التحديات أثبتوا خلالها جدارتهم واستحقاقهم بالفوز بلقب الطالب والطالبة المثاليين، وذلك على مستوى كلياتهم ثم جامعتهم، وصولًا للتنافس من أجل الفوز باللقب على مستوى الجامعات المصرية، مؤكدًا أن أعضاء لجان تحكيم مسابقات الملتقى على قدر  عالٍ من الكفاءة والتميز أكاديميًا وتعليميًا وعلى قدر عالٍ من الحيادية والموضوعية.

وأكد حتاتة أن اللقاءات القمية التي تحرص على إقامتها جامعة الفيوم تعمل على ترسيخ قيم التقارب والتعارف والتعاون بين الجامعات المصرية، وكذلك بين أبنائها من الطلاب وكذلك العمل بهدف تبادل الخبرات ورفع مهاراتهم وقدراتهم والدمج فيما بينهم، حيث يشارك  في اللقاء ١٥ جامعة حكومية وخاصة، بالإضافة إلى جامعة الفيوم، والتي تضم جامعات القاهرة والاسكندرية وعين شمس وأسيوط وطنطا والزقازيق وحلوان والمنوفية وبنها وكفر الشيخ وسوهاج والسويس والسادات والأقصر والجلالة.

كما أكد أ.د طايع عبد اللطيف أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حريصة كل الحرص على تميز ورفع كفاءة وقدرات طلاب الجامعات المصرية، في كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة.

وأشاد بالتميز والتفرد الذي تحققه جامعة الفيوم يومًا تلو الآخر، والإنجازات التي تقوم بها وخاصة فيما يتعلق بتنظيم واستضافة الكثير من اللقاءات القمية المتنوعة.

وأعلن عبد اللطيف أنه سيتم على هامش الملتقى عقد عدد من الاجتماعات لرؤساء ونواب رؤساء الاتحادات الطلابية على مستوى الجامعات المصرية لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات ذات الصلة.

كما أشار أ.د وائل طوبار المنسق العام للأنشطة الطلابية بجامعة الفيوم إلى أن الوفود الطلابية تضم رؤساء ونواب رؤساء الاتحادات الطلابية على مستوى الجامعات المصرية، بالإضافة إلى مشاركة الطلاب والطالبات المثاليين على مستوى عدد من الجامعات الحكومية والخاصة الذين جاءوا للمنافسة على الفوز باللقب على مستوى الجامعات المصرية، بالإضافة إلى أن اللقاء يضم الملتقى القمي الثاني لسفراء النوايا الحسنة لذوي الهمم الذي يقام هذا العام تحت شعار (طلاب مخترعون ومبتكرون).

كما أكد  أن جامعة الفيوم تحرص كل عام  على تنظيم واستضافة فعاليات ومسابقات الطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات المصرية، وصولا إلى النسخة التاسعة من الملتقى كما تقوم الجامعة بتنظيم واستضافة الملتقى القمي الثاني لمبادرة سفراء النوايا الحسنة لذوي الهمم الذي انطلق العام الماضي من جامعة الفيوم، حيث تشمل المسابقات  تنافس ٣٢ طالبًا على لقب الطالب المثالي و٣٢ طالبة على لقب الطالبة المثالية، بالإضافة إلى تنافس ٢٨ من الطلاب خلال مسابقات سفراء النوايا الحسنة.

كما أوضح أن المسابقات يتم فيها تنافس الطلاب والطالبات المشاركين طبقًا لمعايير المظهر العام والسمات الشخصية ومهارات العرض والابتكار في الموضوع والثقافة العامة والسيرة الذاتية والتفاعل والمقال واللغة الانجليزية وخطة العمل (المبادرة).

يذكر أن افتتاح الملتقى تضمن إلقاء كلمة من الطالب عمرو عصام من جامعة الزقازيق والفائز بلقب الطالب المثالي خلال الملتقى القمي الثامن، والذي أكد أن مسابقات الطالب والطالبة المثاليين تعتبر درة للمسابقات وأهمها على مستوى الجامعات المصرية، وتهدف إلى اكتشاف المواهب ومجالات التميز، موجهًا الطلاب بضرورة اكتساب المزيد من المهارات، والاهتمام بمواصلة العلم والدراسة، والمشاركة في كافة الأنشطة الطلابية والتمتع بالطموح الدائم والعمل على تحقيقه بكل جد واجتهاد.

كما تابع الطالب عبد الرحمن الشرقاوي رئيس اتحاد طلاب جامعة الفيوم أن اللقاء يحرص على تأكيد مبادئ العلم والأمل وأهمية تشجيع الطلاب في كافة المجالات وتميزهم على المستوى الخلقي والعلمي والسلوكي والثقافي، وأن المشاركين يمرون بتجربة مثمرة تسهم في صقل مواهبهم والارتقاء بقدراتهم، مما يؤهلهم أن يكونوا على قدر المسؤولية، وأن يكونوا قدوة لجميع الشباب والفتيات، بما يحققونه من نجاح وتفوق وإنجاز.

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