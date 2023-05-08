نهاد أبو القمصان: هناك مؤشرات إيجابية في قوانين الأحوال الشخصية لجميع الأديان

أشادت الحقوقية نهاد ابو القمصان بتوجيهات الرئيس بإجراء حوار مجتمعي واسع ومُتعمِّق حول مشروعات القوانين التي يتم الإنتهاء من صياغتها الأولية بالأخص مشروعات الأحوال الشخصية قائلة : الرئيس مهتم جداً ووجه بالإنصات باهتمام وجدية لجميع الأصوات.



وتابعت خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "نتوقع ظهور قانون الأحوال الشخصية للمسلمين خلال شهر وطرحه للحوار المجتمعي، وهناك مؤشرات إيجابية في قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين.



ولفتت إلى أهمية أن يكون الحوار المجتمعي حقيقياً وأن يرصد وجهات النظر والاختلاف بشكل حقيقي محذرة من ضرورة التفرقة بين الآراء الحقيقية وبين ما اسمته اللجان الإلكترونية المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي وهي منسوبة لتيارات متطرفة تعمل على الإغتيال المعنوي للمرأة.



مواصلة : “ قانون الأحوال الشخصية يمس كل بني آدم.. ومن المهم أن نستمع للناس مش للجان الإلكترونية الموجهة لفرض مذهب فكري معين. فيه هجوم فظيع ومحاولة اغتيال معنوية لبعض الشخصيات التي تدافع عن حقوق المرأة”.