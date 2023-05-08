عمرو أديب: مش عايزين مدام مديحة تقف قدام أي مستثمر اليومين دول.. فيديو

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه لابد أن يكون هناك تذليل للعقبات أمام المستثمرين الأجانب حتي يستطيعوا التوسع في الاستثمار داخل الدولة المصرية، مشيراً إلى أن الجميع يشعر بالسعادة بعد انتشار خبر شركة سامسونج للتوسع وإنشاء هواتف محمولة داخل مصر.

وأضاف "عمرو أديب" خلال برنامجه "الحكاية" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائيه، أن سامسونج لها قصة نجاح كبيرة داخل مصر بعد انتشار شاشات التليفزيون الخاصة بها في جميع المنازل المصرية، موضحاً أن أغلب شاشات التليفزيون المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط تكون سامسونج.

وتابع عمرو أديب، مصنع سامسونج موجود بالصعيد وبه عدد كبير من العمالة المصرية، لافتاً "مش عاوزين مدام مديحة اللي في الدور التالت تقف قدام اي مستثمر اليومين دول".