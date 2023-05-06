بعد ارتفاع السولار.. عمرو أديب يوجه نداءً للتجار وسائقي الميكروباصات: كفاية جنيه واحد

علق الإعلامي عمرو أديب، على قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بـ زيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر.

وقال أديب خلال برنامج الحكاية والمذاع عبر mbc مصر: "السولار زى الاستريو، يعني لما يرتفع يرفع أسعار منتجات وسلع أخرى.

وتابع موجها نداء للتجار: "لو سمحتم بشويش على الناس، لأن المسألة لم تعد تحتمل، وهذا الشهر في أسعار كتير زادت، والناس يدوبك بتتحمل، لذلك بطلب من التجار وسائقي الميكروباصات لما يرفعوا الأسعار بلاش افترى.



ولفت إلى أنه من الممكن أن ترتفع أسعار الخضروات والفاكهة والمخبوزات بسبب رفع سعر السولار.

وطالب أديب التجار برفع الأسعار بالتدريج وبنسب معقولة،مضيفا: "جنيه ونص كفاية جنيه واحد بس، بدل ما تزود الفاكهة 20% تزيد 10% بس".