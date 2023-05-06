أول رد من شيرين بعد سقوطها على المسرح: "طبيب كريستيانو عملي علاج طبيعي" |فيديو

طمأنت النجمة شيرين عبد الوهاب جمهورها على تطورات الإصابة التي تعرضت لها، خلال إحيائها حفلا غنائيا في دبي قبل أيام.

وقالت شيرين خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة MBC مصر: "جابولي الدكتور اللي بيعالج كريستيانو رونالدو عملي علاج طبيعي، ونزلت الملعب علطول".

وأضافت: "بقالي 3 أيام بعمل علاج طبيعي وبيربط رجلي بحاجات جديدة بطريقة معينة ريحتني جدا، وطبعا أشكرهم هنا جدا إنهم اهتموا برجلي علشان أنا ماردونا".

الموسيقي زي الفل كل واحد يختار إللي عاوزه

وصفت المطربة شيرين عبدالوهاب، وضع الموسيقى في الفترة الحالية بأنه جيد جدا، مضيفا: الموسيقى الحالية زي الفل.. وكل واحد يختار اللي عاوز يسمعه.

صوت إحساس العرب

وتحدثت الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال اللقاء عن سعادتها بلقاء جمهورها في الفترة القادمة، من خلال حفل يحمل عنوان "صوت إحساس العرب"، يقام في الرياض حسب ما تم الإعلان عنه مؤخرا.

وكشفت عن المطربين اللاتي تحب الاستماع إليهن حيث أكدت أنها تحب الاستماع إلى أم كلثوم وعبدالحليم حافظ في منزلها.

ونوهت:" لو أنا في البيت، ومولعة شمعتين، وحابة أعمل دماغ حلوة بالمزيكا هسمع عبدالحليم وأم كلثوم، وأنا بعمل كده، وخصوصًا لما بطبخ".