أسواق نصف جملة.. أستاذ تمويل: اتجاه للتوسع في إنشاء منافذ بيع السلع

تحدث هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، عن فكرة إنشاء أسواق نصف الجملة التي طرحها الرئيس السيسي.

وقال هشام إبراهيم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى"،: "الدولة المصرية تبذل مجهودات كبيرة من أجل دعم المواطن والوصول له بالأسواق التي توفر السلع ".

وأضاف هشام إبراهيم :" اتجاه في الدولة للتوسع في إنشاء منافذ بيع السلع الغذائية للمواطن ".

وأكمل هشام إبراهيم :" يتم إتاحة أسواق الجملة ونصف الجملة والتجزئة ومحال البقالة الصغيرة ".

ولفت هشام إبراهيم:" زيادة منافذ بيع السلع يسهم في حدوث منافسة أكبر بما يعود بالإيجاب على المواطن المصري وبالتالي يتم السيطرة على الأسعار ".