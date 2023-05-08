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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يفتتح معرضا للسلع الغذائية بالسنطة

محافظ الغربية
محافظ الغربية

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء أمس معرض السلع الغذائية بمدينة السنطة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بتوفير كافة السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة،ضمن جهود الدولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي يتعرض لها العالم.

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وتفقد محافظ الغربية يرافقه الأستاذة منى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة، المعرض، مشيداً بتنوع السلع الغذائية المقدمة بالمعرض من حبوب، منتجات الألبان، الجبن، اللحوم، الدواجن، والأسماك، العصائر، المنتجات المثلجة والطازجة، كما أشاد المحافظ بجودة المنتجات وتغطيتها لكافة الأذواق ومتطلبات المواطنين وكذلك أسعار السلع المعتدلة لمواجهة الغلاء وضبط الأسواق والتي تعد أهم أهداف هذه المعارض.

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وأشار محافظ الغربية، إلى أن المعرض يأتي ضمن سلسلة من المعارض المستمرة حتى نهاية عيد الأضحى المبارك بمراكز ومدن المحافظة لتوفير سلع ومنتجات ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة مراعاة للظروف المعيشية والأسرية للمواطنين مشددًا على ضرورة إحكام الرقابة والمتابعة على الأسواق والمنافذ وتطبيق إجراءات صارمة لضمان الحفاظ على استقرار الأسعار، فضلاً عن التأكد من صلاحية المنتجات المعروضة واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين بما يسهم في ضبط الأسواق وحماية المستهلكين.

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