ضمن الخطة الاستثمارية.. رئيس حي شرق بالإسكندرية يتابع نسب إنجاز أعمال الرصف

تابع اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق ، أعمال الرصف بالخطة الاستثمارية للعام المالى الحالي، للوقوف على آخر المستجدات وتقديم الدعم اللازم، تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف لرؤساء الأحياء بضرورة الاستمرار في المتابعة وتوجيه الإدارات المختصة بالتنسيق مع مسئولي مديرية الطرق والنقل لنهو الأعمال المقررة وفق التوقيتات الزمنية المحددة .



وأوضح حبيب أنه تم الانتهاء من رصف تقسيم الهلالي ، وجاري وضع طبقة الاسفلت النهائية بمتفرعات شارع النصر وهيلتون جرين بلازا ، وسطحية العلافين وكذا تطوير أرصفة شارع السوق، وأرصفة متفرعات ونجت ، مضيفا أن نسبة الإنجاز بشارع أحمد أبوسليمان وصلت لـ٣٥٪؜ والذي تم البدء في تطويره نهاية مارس الماضي بعدما دامت مشكلاته لعدة سنوات.



على الصعيد ذاته، وجه رئيس الحي إدارة التخطيط والمتابعة وكافة الإدارات المعنية بتكثيف التواجد الميدانى لمتابعة خطة الرصف وبذل المزيد من الجهد والتواصل والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم التيسيرات اللازمة وتحقيق معدلات إنجاز مرضية كون قطاع الطرق أحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة والمساهمة في تسهيل الحركة المرورية والتجارية بالحي بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.