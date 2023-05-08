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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعديل تركيب بعض القطارات على خط القاهرة - المنصورة - الإسكندرية لتحسين الخدمة

صدى البلد

 قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل تركيب بعض القطارات على خط القاهرة / المنصورة / الإسكندرية والعكس بعربات ثالثة مكيفة وذلك إعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 9 / 5 / 2023 بتركيب عدد 8 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جداولهم الحالية وبيانهم كالآتى : 


إعتباراً من يوم الثلاثاء 9 / 5 / 2023 يتم تعديل تركيب قطارات ( 949 / 516 – 517 / 518 - 519 ) سياحى  ( القاهرة / المنصورة / الاسكندرية / المنصورة ) بتركيب عدد 8 عربات ثالثة مكيفة  وبنفس جدوالهم الحالية . 
إعتباراً من يوم الأربعاء  10 / 5 / 2023 يتم تعديل تركيب قطارى ( 584 – 585 / 586 - 587 ) سياحى ( المنصورة / الإسكندرية / المنصورة ) بتركيب عدد 8 عربات ثالثة مكيفة  وبنفس جداولهم الحالية . 
إعتباراً من يوم الخميس  11 / 5 / 2023 يتم تعديل تركيب قطار  ( 948 ) سياحلا ( المنصورة / القاهرة ) بتركيب عدد 8 عربات ثالثة مكيفة  وبنفس جدوله الحالى . 
وكذلك تقرر إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 10 / 5 / 2023  يتم إلغاء وقوف قطار ( 586 / 587 ) بمحطة كفر الدوار كالجدول المرفق .  


وقالت الهيئة إن ذلك فى إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفى ظل التحديث المستمر بكافة القطاعات وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة

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