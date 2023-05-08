تعديل تركيب بعض القطارات على خط القاهرة - المنصورة - الإسكندرية لتحسين الخدمة

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل تركيب بعض القطارات على خط القاهرة / المنصورة / الإسكندرية والعكس بعربات ثالثة مكيفة وذلك إعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 9 / 5 / 2023 بتركيب عدد 8 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جداولهم الحالية وبيانهم كالآتى :



إعتباراً من يوم الثلاثاء 9 / 5 / 2023 يتم تعديل تركيب قطارات ( 949 / 516 – 517 / 518 - 519 ) سياحى ( القاهرة / المنصورة / الاسكندرية / المنصورة ) بتركيب عدد 8 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جدوالهم الحالية .

إعتباراً من يوم الأربعاء 10 / 5 / 2023 يتم تعديل تركيب قطارى ( 584 – 585 / 586 - 587 ) سياحى ( المنصورة / الإسكندرية / المنصورة ) بتركيب عدد 8 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جداولهم الحالية .

إعتباراً من يوم الخميس 11 / 5 / 2023 يتم تعديل تركيب قطار ( 948 ) سياحلا ( المنصورة / القاهرة ) بتركيب عدد 8 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جدوله الحالى .

وكذلك تقرر إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 10 / 5 / 2023 يتم إلغاء وقوف قطار ( 586 / 587 ) بمحطة كفر الدوار كالجدول المرفق .



وقالت الهيئة إن ذلك فى إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفى ظل التحديث المستمر بكافة القطاعات وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة