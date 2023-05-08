أحمد موسى: شركة المقاولون العرب تنفذ فرع جامعة الإسكندرية في تشاد.. فيديو

قدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة خاصة اليوم، من جمهورية تشاد على هامش زيارة وزير الخارجية لجمهورية تشاد.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "تشاد بالنسبة للدولة المصرية دولة مهمة جدا"، لافتا: "المقاولون العرب لهم فرع في دولة تشاد".

وأشار الإعلامي أحمد موسى،: "الرئيس السيسي قرر إنشاء فرع لجامعة الإسكندرية في تشاد وتقوم شركة المقاولون العرب بتنفيذ المشروع".

أوضح الإعلامي أحمد موسى،: "أكثر من 200 عامل بشركة المقاولون العرب يعملون في تشاد"، مشيرا: "شركة المقاولون العرب تنفذ عمليات الصرف للطرق في تشاد".

وتابع: “شركة المقاولون العرب قامت ببناء مقر وزارة الخارجية التشادية وهو واحد من أكبر المباني”.