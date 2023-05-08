عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: شركة المقاولون العرب تنفذ فرع جامعة الإسكندرية في تشاد.. فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

قدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة خاصة اليوم، من جمهورية تشاد على هامش زيارة وزير الخارجية لجمهورية تشاد.

txt

أحمد موسى يكشف سبب زيارة وزير الخارجية إلى تشاد.. فيديو

txt

أحمد موسى من تشاد: مصر استقبلت أكثر من 66 ألف سوداني حتى الآن.. فيديو

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع  عبر فضائية " صدى البلد"،: "تشاد بالنسبة للدولة المصرية دولة مهمة جدا"، لافتا: "المقاولون العرب لهم فرع في دولة تشاد".

وأشار الإعلامي أحمد موسى،: "الرئيس السيسي قرر إنشاء فرع لجامعة الإسكندرية في تشاد وتقوم شركة المقاولون العرب بتنفيذ المشروع".

أوضح الإعلامي أحمد موسى،: "أكثر من 200 عامل بشركة المقاولون العرب يعملون في تشاد"، مشيرا: "شركة المقاولون العرب تنفذ عمليات الصرف للطرق في تشاد".

وتابع: “شركة المقاولون العرب قامت ببناء مقر وزارة الخارجية التشادية وهو واحد من أكبر المباني”.

 

أحمد موسى الرئيس السيسي جمهورية تشاد جامعة الإسكندرية المقاولون العرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجة للقاضي: رحت اعمل قيد عائلي اكتشفت مصيبة.. وطالبة رحمتك

انتصار روسي.. إعلان عاجل من رئيس مجموعة فاجنر بشأن الاستيلاء على باخموت

أمطار ورياح .. تحذير عاجل من الأرصاد

قيدوه بالسلاسل.. قرار عاجل ضد محام ومدير شركة ومحاسب متهمين بتعذيب مواطن

والدها بيموت.. محامية زوجة حسن شاكوش تفجر مفاجأة على الهواء| فيديو

لحاملي بطاقات التموين.. هدية جديدة من الحكومة| اعرف ضوابط الصرف

لو دا محصلش هعتزل | تصريح ناري من نجم الزمالك لهذا السبب

إجراء عاجل من الأهلي تجاه حسين الشحات| تفاصيل

ترشيحاتنا

هل تنهي الصين الحرب الأوكرانية بعد سنة من الدمار والرعب؟

كولر يجتمع بلاعبي الأهلي والفريق يستأنف تدريباته استعدادًا للترجي

قرار عاجل من ترامب بشأن محاكمته في تهمة الاغتصاب

يعرض بـ"صدى البلد" غدا.. أحمد موسى يحاور سامح شكري خلال زيارته تشاد

رغم ظهورها كقوة دبلوماسية.. الصين تطلق أقوى تحذير لأوروبا.. تفاصيل

مجلس أمناء: نثق في دعم كافة الأطراف والجهات لـ الحوار الوطني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سبل دعم وتطوير الحرف اليدوية في احتفالات ثقافة الدقهلية بعيد العمال

أهمها عصير البطاطس.. مشروبات خارقة تعالج قرحة المعدة

مشروبات خارقة تفتت حصوات الحالب

بدون بطانة..رانيا يوسف تثير الجدل بسب تصميم فستانها الأخير|شاهد

فيديو

الحلاوة بالقشطة والعسل.. 7 أمراض خطيرة يسببها ساندوتش السكلانس

ظهور تطورات جديدة في أزمة حسن شاكوش وزوجته

مصير الزمالك في السوبر المقبل.. تخفيض عقوبة كهربا وحل لجنة الانضباط

قطعوا أنفاسه بسلك الشاحن .. تفاصيل محزنة في قضية علي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ