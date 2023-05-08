أحمد موسى يكشف سبب زيارة وزير الخارجية إلى تشاد.. فيديو

قدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة خاصة اليوم، من جمهورية تشاد على هامش زيارة وزير الخارجية سامح شكري لجمهورية تشاد.

وكشف موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، سبب زيارة وزير الخارجية إلى جمهورية تشاد، مؤكدا أن هدف الزيارة هو الوصول إلى حل للأزمة السودانية.

وأضاف: ""مصر تتحرك مع الدول الأفريقية لحل الأزمة السودانية"، موضحا: "دول الجوار للسودان متضررة من الأحداث التي تجري هناك، ومنها تشاد ومصر".

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن تشاد متضررة مما يحدث في السودان، مؤكدا: "تشاد شعبها طيب ومحب لمصر".