أحمد موسي: 99.9 % من الشعب المصري غير مهتم بملف المحبوسين احتياطيا

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن السواد الأعظم من المصريين لا يشغلهم ملف المحبوسين احتياطيًا؛ إنما يعنيهم الحصول على الغذاء والتعليم والصحة، مؤكدًا أن فئة محدودة جدًا هي التي تتحدث عن هذا الملف لأغراض معروفة.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن السواد الأعظم من المصريين (99. 99%) ليسوا مهتمين بملف المحبوسين احتياطيًا، أو ملف الحبس الاحتياطي؛ إنما يهم النسبة المحدودة.

وأضاف موسى: «علشان محدش يوجع دماغنا؛ فيه حد بيقولك المحبوسين؛ على فكرة ده مش من الشعب؛ أنا هجيبلك من الآخر، حد يطلع يقولك فلان الفلاني كذا؛ ده ميهمش المواطن، وما يهم المواطن 4 حاجات (الطعام- التعليم - الصحة - المواصلات)».

ولفت موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إلى إن المواطن يبحث عن توافر الغذاء، والطرق الممهدة، والحصول على راتبه نهاية كل شهر، مؤكدًا أن البعض يضغط على الدولة بملفات لا تشغل المواطن، مستطردًا: «المواطن ميهموش مين في السجن؛ اللي بيهمه ده بيشتغل سياسة، اطلبوا للناس مش لجماعة تبعكم».

وطالب الإعلامي أحمد موسى، البعض بالحديث عن حياة المواطن، وكيفية توفير السلع الغذائية له؛ في ظل ارتفاع الأسعار عالميًا، وعلى بعض من يتحدثون عن ملف المحبوسين احتياطيًا الحديث عن الاقتصاد، وملف الغذاء؛ لأن المواطن ليس مشغولاً طوال الوقت بالسياسة.