أحمد موسى: سامح شكري نقل رسالة من الرئيس السيسي إلى نظيره التشادي|فيديو

قدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة خاصة اليوم من دولة تشاد على هامش زيارة وزير الخارجية لجمهورية تشاد.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، "وزير الخارجية سامح شكري في زيارة مهة لجمهورية تشاد، ويلتقي محمد إدريس رئيس تشاد".

وأضاف أحمد موسى "سامح شكري ينقل رسالة من الرئيس السيسي لـ محمد إدريس رئيس تشاد"، مؤكدا "مصر تقوم بدور مهم في الأزمة السودانية"، مشيرا إلى أنه منذ اللحظة الأولى مصر لها دور فاعل في الأزمة السودانية.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن تشاد متضررة مما يحدث في السودان، مؤكدا "تشاد شعبها طيب ومحب لمصر".

وأوضح "دول الجوار للسودان متضررة من الأحداث التي تجري، ومنها تشاد ومصر"، مؤكدا "مصر تعمل على التنسيق مع الدول الأفريقية لحل الأزمة السودانية".

وتابع الإعلامي أحمد موسى، "مصر استقبلت 66 ألف سوداني منذ الأحداث الجارية في السودان".