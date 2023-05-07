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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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متحدث الخارجية: شكري يزور النيجر وتشاد غدا لبحث الأزمة السودانية

سامح شكري
سامح شكري

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية سامح شكري يتوجه غدا إلى تشاد والنيجر في إطار  الاهتمام والحرص من دول جوار السودان على حل الأزمة السودانية في أسرع وقت.

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وأضاف "أبو زيد"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي ، أنه من هنا كانت المبادرة لوزير الخارجية حاملا رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيسي تشاد وجنوب السودان للتشاور في إطار التشاور والتنسيق للتعامل مع الأبعاد المختلفة لهذه الأزمة ووقف إطلاق نار دائم ومستدام ولا يمكن انتهاكه.

وأشار إلى أنه يتضمن أيضا كيفية ضمانة الحماية للشعب السوداني ووصول المساعدات الإنسانية وحماية العاملين في هياكل الإغاثة، وضمان ممرات آمنة، والتشاور بشأن العبور عبر الحدود وتنسيق الإجراءات عبر الحدود، والتعامل مع الأعداد الكبيرة من الوافدين من الجانب السوداني والتنسيق مع الأطر المختلفة.

ولفت إلى أن جنوب السودان عضو في تجمع الإيجاد، والذي يضطلع بدور مهم، والدول الثلاث الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، والذي يضطلع بدور مهم في هذه الأزمة، ومصر شاركت في اجتماعات الاتحاد
الأفريقي وكان لها دور مهم في توجيه بوصلة الاتحاد للتعامل مع الأزمة السودانية اتساقا مع الرؤية المصرية وهي وحدة السودان واعتبارها أزمة داخلية وعدم التدخل في الشأن السوداني.

متحدث الخارجية إجلاء المصريين من السودان إجلاء المصريين الإعلامية قصواء الخلالي الأزمة السودانية السفير أحمد أبو زيد المساء مع قصواء

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