الخارجية: عودة سوريا لجامعة الدول العربية جاء بعد اتفاق يلزمها بحل الأزمة

قال السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن عودة سوريا لجامعة الدول العربية جاء بعد جهود كبيرة من جميع الدول.

وأضاف السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار”،: “عودة سوريا لجامعة الدول العربية جاء بعد اجتماعات جادة لحل الأزمة السورية”٫ لافتا: “قرار العودة أيضا جاء بعد اتفاق يلزم سوريا بحل الأزمة”.

وعن الأزمة السودانية٫ علق قائلا: "هناك اهتماما لدى الكثير من دول الجوار للاطلاع بدور لحل الأزمات، وليس من الصواب أن تستأثر دولة، أو أن تستطيع دولة أن تحل كل قضايا الدول بمفردها”.

وأكد السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية،:"مصر من أوائل الدول التي طالبت بوقف إطلاق النار، لحماية أرواح الشعب السوداني ومقدراته”.