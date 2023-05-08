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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى من تشاد: مصر استقبلت أكثر من 66 ألف سوداني حتى الآن.. فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن زيارة سامح شكري وزير الخارجية، لدولة تشاد، من أجل البحث عن حلول لإنهاء الأزمة السودانية.

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وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مصر تقوم بدور مهم من أجل حل أزمة السودان، كما أن تشاد شعبها محب لمصر.

وتابع: منذ اللحظة الأولى للأزمة السودانية ومصر لها دور فاعل، بالإضافة إلى التنسيق المتكامل مع كافة الأطراف لحل الصراع السوداني.

وأوضح أحمد موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن دول الجوار للسودان متضررة من الأحداث التي تجري الآن، مؤكدًا أن هناك أكثر من 66 ألف سوداني استقبلتهم مصر حتى الآن.

وأكمل: مصر تتحرك مع الدول الأفريقية المتضررة لحل الأزمة السودانية، مشيرًا إلى أهمية إنهاء الصراع السوداني دون إلحاق الضرر بأي طرف.

وأردف موسى، أن مصر يوجد على أرضها أكثر من 5 ملايين سوداني، في أمن وأمان ويتمتعون بكافة الحقوق والرعاية المختلفة دون تمييز، مشيرًا إلى أن مصر وتشاد تضررتا من الأحداث السودانية.

وأشار إلى أن مصلحة مصر الاستقرار لشعب السودان وإنهاء الصراع، كما أن الهدف من زيارة وزير الخارجية لدولة تشاد، ثم التوجه غدًا إلى دولة جنوب السودان، من أجل إيقاف إطلاق النار بشكل دائم.

واسترسل موسى، أن تشاد لديها أكثر من 100 مليون  رأس ماشية، وهناك تعاون كبير بين مصر وتشاد في العديد من المجالات. 

أحمد موسى سامح شكري

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