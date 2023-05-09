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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادا لموسم الشتاء.. استمرار خطة الـ100 يوم لتطهير الشنايش وسط الإسكندرية

تطهير الشنايش بالإسكندرية
تطهير الشنايش بالإسكندرية

 

قامت لجنة تطهير الشنايش المشكلة بحي وسط بمحافظة الإسكندرية، برئاسة عماد الحوشي سكرتير عام الحي، بمتابعه أعمال تطهير الشنايش والمطابق المعدة لصرف مياه الأمطار، التي تتم بمعرفة إدارة وسط للصرف الصحي ،برئاسة المهندسة نهاد تيسيير، لتفادي جميع الملاحظات التي تم الوقوف عليها في  وذلك استعدادا لاستقبال موسم الشتاء القادم.

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وطهرت اللجنة عدد خمس مطابق بشارع مسجد الغول، و مطابق  شارع البوها سبورتنج ,٦ مطابق  بشارع بن كرنيب الحضرة القبلية، ١٠ مطابق شارع  سان سابا وأمام المجلس المحلى العطارين، ٨ مطابق شارع سيدى يعقوب كوم الدكة، ١١ مطبق شارع اسماعيل غانم محرم بك, ٦؛ مطابق شارع مساكن ضرغام بلوك٢، ٤ مطابق شارع الاعلانات الحضرة الجديدة، ١٥ مطبق  شارع مجمع المصانع سادس،  ٤ مطابق شارع السنتر ابيس العاشرة ،٢٤ مطبق قريه ١/٧ ابيسات ،٢٥ مطبق  شارع الاسكندراني ،٦ مطابق  شارع ال مسعود أبيس  السابعة المطار  وجاري المتابعة.

يأتي هذا في إطار توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برفع درجة الاستعداد، وخطة ال ١٠٠ يوم  للتطهير التي تبدأ من ١ ابريل ٢٠٢٣  استعدادا لشتاء ٢٠٢٤ ، وتحت إشراف  عزة سعد حسن  رئيس حي وسط.

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