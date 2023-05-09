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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

لن تصدق.. بريطانية تعثر على حيوان خطير داخل علبة فاصوليا..صورة

بريطانية تعثر على
بريطانية تعثر على حيوان خطير داخل علبة فاصوليا معلبة

في موقف صادم من نوعه، فوجئت سيدة بريطانية بـ حيوان زاحف خطير في علبة فاصوليا مطبوخة ومعلبة في قرية  بورث في روندا سينون تاف  في ويلز. 

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ستار” البريطانية" قالت السيدة إنها بمجرد فتحتها العلبة داخل مطبخ منزلها وجدت المشهد المروع أمامها للحيوان الزاحف. 

وأوضحت السيدة البالغة من العمر 26 عاما أنها وجدت ثعبانا باللونين الأبيض والأسمر يطفو داخل علبة الفاصوليا المطبوخة العالية الجودة مشيرة إلى أنه كان نافقا. 

ولفتت السيدة إلى أنها أخذت العلبة الصادمة إلى إدارة السوبر ماركت الذي اشترتها منه، ليقوموا بالإعتذار لها مع تعويضها بـ “زجاجتين خمر". 

وكانت من بين تعليقات مشاهدي الصور الصادمة،قول شخص: “يا له من موقف مؤلم!”، بينما سخر شخص آخر: "هل أنت متأكدي من أنه غير مدرج في المكونات ضمن" المواد المضافة؟"، وتابع ثالث: "لا أستطيع حتى النظر إلى ذلك - يا إلهي".

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بريطانية تعثر على حيوان خطير داخل علبة فاصوليا معلبة


 

 

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