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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تسبب الحموضة.. 7 أطعمة لا تأكلها قبل النوم

تسبب الحموضة.. 7
تسبب الحموضة.. 7 أطعمة لا تأكلها قبل النوم

السبب الجذري لأكثر من نصف الأمراض هو عادات الأكل الخاطئة، إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا صحيًا وما زلت مريضًا أو تعاني من اضطراب في المعدة، فمن المحتمل أن يكون توقيت طعامك وشرابك خاطئًا، كما أن تناول الشيء الصحيح في الوقت الخطأ لا فائدة منه.

غالبًا ما يُلاحظ أن الأشخاص يأكلون طعامًا ثقيلًا في الليل، وهذا يعرضهم للأضرار، يجب عدم تناول الأشياء الحارة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء أو الكافيين في الليل لأنها تؤثر على النوم كما أنها تفرز حامض المعدة والغازات وتسبب مشاكل فى الجهاز الهضمي، إذا كنت ترغب في الحفاظ على معدتك والحصول على نوم جيد، فعليك الامتناع عن تناول الأشياء المذكورة أدناه قبل النوم، بحسب ما نشره موقع “هيلثي”.

طعام ثقيل

طعام ثقيل

 تستغرق الوجبات الثقيلة وقتًا أطول للهضم، إن تناول الأطعمة الدهنية والزيتية ليلاً يمكن أن يسبب عسر الهضم وإزعاج نومك، لذا تجنب تناول البرغر بالجبن والبطاطس المقلية والأطعمة المقلية واللحوم ليلاً.

مادة الكافيين

مادة الكافيين

يوجد الكافيين في أشياء مثل الشاي والقهوة والصودا، وبصرف النظر عن ذلك يوجد الكافيين أيضًا في بعض الآيس كريم والحلويات. 

يمكن أن يؤدي استهلاك مثل هذه الأشياء إلى اضطراب النوم، ويمكن أن تخلق هذه الأشياء حامضًا شديدًا في المعدة.

الامتناع عن الأطعمة الحلوة

الامتناع عن الأطعمة الحلوة

يجب تجنب الوجبات الخفيفة السكرية قبل النوم، والتي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم.

تناول الحلوى أو الحلويات ليلاً يمكن أن يزعج نومك ويسبب حموضة الغازات.

الأطعمة الغنية بالتيرامين

الأطعمة الغنية بالتيرامين

يجب تجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على التيرامين قبل الذهاب إلى الفراش حتى لا ينزعج نومك، فهذا الحمض الأميني يحفز الدماغ ويقضي على النوم، وهو يوجد في أشياء مثل الطماطم وصلصة الصويا والباذنجان.

طعام حار

طعام حار

يمكن أن يؤدي تناول الأشياء الحارة قبل النوم ليلاً إلى تكوين الأحماض، ويمكن أن يؤثر أيضًا على النوم، وإذا كنت تحب الطعام المنعش أو الحار، فمن الأفضل تناوله على الإفطار أو الغداء بدلاً من العشاء.

الأطعمة المكونة للحمض

الأطعمة المكونة للحمض

أشياء مثل عصير الحمضيات والبصل الخام والنبيذ الأبيض وصلصة الطماطم لا ينبغي أن تؤكل في الليل، هذه الأشياء تخلق حامضًا رهيبًا في المعدة ويمكن أن تزعج النوم. 

للحفاظ على صحة المعدة والهضم وللحصول على نوم جيد، يجب على المرء دائمًا تناول طعام خفيف وقليل من التوابل في الليل.

الأطعمة المائية

الاشياء المائية

يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة الغنية بالمياه في الليل إلى اضطراب نومك ويسبب كثرة التبول. 

من الجيد تجنب تناول أطعمة مثل الكرفس والبطيخ قبل النوم.

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