أسعار النفط تهبط وسط تعاملات حذرة قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية

تراجعت أسعار النفط اليوم، الثلاثاء، متخلية عن بعض المكاسب القوية التي حققتها في الجلستين السابقتين، بينما ظلت السوق حذرة قبيل صدور أرقام التضخم الأمريكية لشهر أبريل، والتي ستكون مفتاح قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبل بشأن سعر الفائدة، وفقًا لما ذكرته صحف دولية.

ونزل سعر خام برنت 30 سنتا أو 0.4 بالمائة إلى 76.71 دولار، وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26 سنتا أو 0.4 بالمائة ليتداول عند 72.90 دولار في الساعة 0340 بتوقيت جرينتش.

وقد تمت تسوية كلا العقدين بأكثر من 2% في جلسة التداول السابقة.

وقال سوفرو ساركار، كبير محللي الطاقة في بنك DBS: "انتعشت أسعار النفط إلى حد ما في الجلستين الماضيتين، لذا حان الوقت للتوقف، مع عدم صدور بيانات إيجابية حقيقية".

وأضاف: "السوق حذرة اليوم قبل بيانات التضخم، مع انخفاض صافي مراكز الشراء بشكل حاد خلال الأسبوعين الماضيين، لذا فإن أحجام التداول منخفضة".

من المقرر يوم الأربعاء صدور أرقام تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر أبريل.

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي فيما قد يكون الارتفاع الأخير في دورة التضييق النقدي.

وأظهر تقرير صادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك يوم الاثنين أن المستهلكين الأمريكيين قالوا الشهر الماضي إنهم يتوقعون انخفاضًا طفيفًا في التضخم في غضون عام.

في حين تراجعت أسواق النفط بحدة الأسبوع الماضي، ارتفعت الأسعار يومي الجمعة والاثنين مع تراجع المخاوف من الركود في الولايات المتحدة، ورأى بعض التجار أن تراجع النفط الخام لثلاثة أسابيع بسبب مخاوف بشأن الطلب مبالغ فيه.

ودعمًا أيضًا لأسعار النفط، أعلنت مقاطعة ألبرتا الكندية حالة الطوارئ، ردًا على حرائق الغابات التي تسببت في نزوح ما يقرب من 30 ألف شخص ودفعت منتجي الطاقة إلى إغلاق ما لا يقل عن 280 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميًا، أي أكثر من 3% من إنتاج كندا.