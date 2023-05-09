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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 8 مخالفات متنوعة خلال حملة على البدالين التموينيين بملوي المنيا

حملات تموينية بملوى
حملات تموينية بملوى

تواصل الوحدة المحلية لمركز ملوي تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تنظيم الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية والمتابعة للحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء، لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، حرصا على سلامة وصحة المواطنين، بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية

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من جانبه قال اللواء أحمد السايس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، انه تم تنفيذ حملة تموينية، على البدالين التموينيين ومنافذ صرف السلع التموينية بعدد من أحياء المدينة، للتأكد من مدى إلتزامهم بالأسعار المقررة من وزارة التموين، وذلك بالتعاون مع إدارة تموين المركز.

اسفرت عن تحرير 8 مخالفات تموينية تنوعت ما بين " عدم اعلان عن أسعار المقررات التموينية أمام المواطنين غلق وعدم إلتزام بالمواعيد المقررة ـ عدم مزاولة النشاط على الوجه المعتاد ـ حيازة سكر تموينى ناقص الوزن " وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

أسامة القاضي محافظ المنيا السلع والمواد الغذائية اللواء اسامة القاضي صرف السلع التموينية وزارة التموين

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