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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صدقة جارية.. شاب يخصص سيارته لنقل المرضى للمستشفيات بملوي بالمجان

محمود ابن ملوي
محمود ابن ملوي

محمود إكرام عبد المجيد 40 سنه من أبناء مركز ملوي جنوب المنيا قرر توصيل أصحاب الأمراض المزمنة الحرجه إلى مستشفى ملوي والمستشفيات الكائنه بالمدينه بالمجان وذلك صدقة جاريه أجل نجلته المريضه.

وقام محمود بالنشر علي مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وقال " أحب أن أعلم أهالي قريتي من أصحاب الأمراض المزمنة بأن سيارتي تحت أمرهم والتوصيل بالمجان من قرية دروة إلى مستشفى ملوي التخصصي صدقة جارية عن أولادي وربنا يتقبل من الجميع.

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وقال إبن قرية دروة الحمد لله رب العالمين لدى نجلتي تعاني من ضعف في عصب العين وحول بسيط في العين وتحتاج إلى زجاجة دواء كل 3 ايام بسعر 95 جنية بالإضافة إلى قسط السيارة 3000 جنية شهرياً، مع ضيق الحال ونحمد الله على كل شئ، أصبح شراء الدواء صعب.

من يومين تقريباً، احتاجت نجلتي إلى زجاجة دواء ووجهت الي الصيدليات وتفاجت داخل الصيدلية انني املك سوي 45 جنية فقط، وتعثرت في شراء الدواء، وفي ذات الليلة ، تفاجئت باتصال من رقم غير مسجل لدى، يقول لي استأذنك افتح باب البيت العلاج موجود عندك ، على الفور توجهت إلى باب المنزل وبالفعل وجدت العلاج الذي كنت في أمس الحاجة إليه.. وأغلق صاحب الخير هاتفه دون أن أعلم من يكون

وإستكمل حديثة لافتًا من هنا قررت أن أساعد من يحتاج المساعدة فأنا مريت بهذا الأسى وقلة الحيلة فوجب علي الإحساس بالآخرين فعلي الرغم بأن السيارة مازلت اسدد في القسط الشهري قررت أن أساعد من وجب عليه المساعدة حتى لو بشي بسيط، فدونت على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك منشور دونت خلاله رقم هاتفي.

وبالفعل تواصل مع عدداً من أهالى قريتي وتواصلت معهم وبدأت انفذ ما دونت، إرضاء لوجه لله الكريم، صدقة جارية عن أولادي وربنا يتقبل من الجميع.
 

أصحاب الأمراض أسد صدقة جارية لتواصل الإجتماعى نقل المرض نجلته

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