المنيا .. استمرار متابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة ببني مزار وسمالوط

تفقد اللواء دكتور محمد عقل السكرتير العام المساعد لمحافظة المنيا مواقف السيارات بعدد من مراكز شمال المحافظة شملت مركزي بني مزار وسمالوط وذلك لمتابعة انتظام حركة المواقف والسيارات والالتزام بالتعريفة المقررة مع الالتزام بوضع ملصقات للتعريفة الجديدة، على السيارات وبالمواقف وذلك في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الجولات الميدانية لمتابعة زيادة تعريفة المواصلات الجديدة المعلن عنها عقب صدور قرار وزارة البترول بزيادة أسعار السولار، إلى جانب التشديد على وضع ملصقات بالتعريفة الجديدة المقررة على السيارات وبالمواقف، والتنبيه على السائقين بضرورة الالتزام بها، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



شدد السكرتير العام المساعد، على السائقين على ضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة، مؤكدا بأنه لن يسمح بأي زيادة في التعريفة الجديدة، موجها الأجهزة المعنية بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وفى مقدمتها سحب الترخيص وتحرير الغرامات المالية المقررة.

وتناشد المحافظة كافة المواطنين بالتواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم أي شكاوى للمواطنين في حالة حدوث أي زيادة في تعريفة ركوب المواصلات لجميع الخطوط الداخلية والخارجية وذلك على مدار 24 ساعة وهي (2342200 - 2320001) والخط الساخن 114 ومنظومة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء 16528.