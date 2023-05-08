وفد رفيع المستوى من النواب الأمريكي يشيد بإنجازات الدولة في المنيا.. صور

استقبل الدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا، وفد رفيع المستوى من أعضاء مجلس النواب الأمريكي خلال زيارتهم لمصر للتعرف على جهود الدولة المصرية المبذولة في كافة المجالات.

جاء ذلك بحضور اللواء أسامة عبد العظيم، مدير أمن المنيا. اللواء أ. ح ياسر عبد العزيز، السكرتير العام للمحافظة.

وخلال اللقاء استعرض نائب محافظ المنيا مع الوفد أهم وأبرز المقومات التي تتميز بها محافظة المنيا «عروس الصعيد»، من حيث موقعها الجغرافي المتميز وفرص الاستثمار المتاحة بها، حيث أكد نائب المحافظ على حرص الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تحقيق التنمية الشاملة في كل ربوع الوطن، وقد حظيت المحافظة بافتتاح عدد كبير من المشروعات القومية والتنموية والخدمية هذا العام.

وأشار نائب المحافظ إلي أن هذه المشروعات يأتي في مقدمتها مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري (حياة كريمة) وهو المشروع الأكبر والأعلى تكلفة على مستوى الدولة ، فقد كان نصيب محافظة المنيا من المشروع في المرحلة الأولى تطوير عدد (5) مراكز وهي (العدوة /مغاغة /أبو قرقاص /ملوى /ديرمواس) بإجمالي عدد (32) وحدة محلية قروية تضم (192) قرية و (757 ) تابع ، ويصل عدد المستفيدين فيها نحو ( 3 ) مليون مستفيد أي نصف سكان المحافظة ، من خلال تنفيذ ما يقارب من 3295 مشروع في كافة القطاعات، كما تم إدراج مركزي سمالوط وبني مزار ضمن أعمال المرحلة الثانية للمبادرة بإجمالي 102 قرية.

واصطحب نائب المحافظ الوفد في جولة على كورنيش النيل بالمحافظة والذي يمتد لمسافة 7 كيلو متر، كما تضمنت جولة الوفد بالمحافظة زيارة كنيسة ودير السيدة العذراء بمنطقة جبل الطير بمركز سمالوط، والتي تم افتتاحهم بعد أعمال التطوير التي شهدها مسار العائلة المقدسة، حيث تعتبر منطقة جبل الطير هي أحد نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة في المحافظات الثمانية، التي يتضمنها خط سير العائلة المقدسة في مصر.

وأكد أعضاء الوفد أن مصر والولايات المتحدة الأمريكية شريكين ويتمتعان بصداقة وعلاقات قوية في العديد من المجالات، كما أشادوا بما تحقق من إنجازات واضحة من خلال مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري (حياة كريمة) وتحقيق التنمية الشاملة في كافة القري.

وفد الكونجرس الأمريكي خلال زيارته لدير السيدة العذراء والكورنيش

وفد الكونجرس الأمريكي خلال زيارته لدير السيدة العذراء والكورنيش

وفد الكونجرس الأمريكي خلال زيارته لدير السيدة العذراء والكورنيش

وفد الكونجرس الأمريكي خلال زيارته لدير السيدة العذراء والكورنيش

وفد الكونجرس الأمريكي خلال زيارته لدير السيدة العذراء والكورنيش