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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة المنيا يستقبل الطلاب المبتكرين لتطبيق "جولة" للخدمات السياحية

الطلاب المبتكرون
الطلاب المبتكرون لتطبيق جوله

استقبل الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، طلاب الفرقة النهائية بكلية الآداب قسم الاعلام أصحاب ابتكار وتصميم تطبيق جديد يعمل على الهاتف المحمول تحت مسمي "جولة" لاستعراض الخدمات الإرشادية في المجال السياحي، من خلال التعريف بالأماكن الاثرية المختلفة بمحافظات مصر وإقليم الصعيد، وأماكن الإقامة والفنادق والخدمات العامة، وأماكن الترفيه والمطاعم، حيث يمثل التطبيق دليلاً معلوماتياً شاملاً للسفر والسياحة والتنقل للمستخدم العربي والأجنبي.

رافق طلاب القسم خلال الزيارة د. أشرف ماهر عميد كلية الآداب، والدكتورة رحاب أنور رئيس قسم الإعلام، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالقسم.

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أكد د. عصام فرحات، على الدعم الكبير التي توليه الجامعة لدعم وتشجيع أفكار الشباب، واحتضانها للمشروعات والأفكار التطبيقية المبتكرة والتطبيقات التكنولوجية التي تواكب متطلبات الجمهور، وتشارك في حل المشكلات المجتمعية، أو تساهم في الترويج للسياحة المصرية، لتكون نواة لعمل تجاري ناجح ومربح للشباب يخدم المجتمع الرقمي العالمي الجديد، وتخلق مجالاً مفتوحاً لفرص العمل أمام الخريجين، موجهاً الطلاب بالتواصل مع مركز تكنولوجيا المعلومات بالجامعة لتقييم البرنامج وتطوير تقنياته المتاحة عبر شبكة الإنترنت، إلي جانب التواصل مع وزارة السياحة لإمداد القائمين على تطبيق "جولة" بالمعلومات الوافية.

واستعرض طلاب قسم الإعلام المزايا والخدمات التي يقدمها التطبيق من حيث كونه تطبيق مجاني يتميز بسهولة الاستخدام، ويدعم أكثرمن لغة، ويمكن من خلاله تفعيل ميزة البحث الصوتي عن المعلومات، وتقديم تصنيف مفصل عن الأماكن السياحية سواء الاثرية والعلاجية والترفيهية والدينية، وتحديد  أقرب المواقع الاثرية بالقرب منك، وكذلك توفير الخدمات لحجز التذاكر، ووسائل المواصلات المتاحة، ومواعيد فتح وغلق تلك الاماكن، بالإضافة إلى ترشيح أفضل الشركات السياحة، وأفضل العروض وكيفية التواصل معهم، كما يمكن التطبيق مستخدميه من تسجيل اقتراحات او تقديم شكاوى لتحسين الخدمات المتاحة.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.goolah.goolah&pli=1

 

الاعلام الهاتف التطبيقات التكنولوجية الترويج للسياحة المصرية المزايا والخدمات حل المشكلات المجتمعية

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