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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تماثل 9 أشخاص للشفاء.. أسماء المصابين الـ19 في حادث تصادم المنيا

حادث مروري بالمنيا
حادث مروري بالمنيا

ننشر أسماء المصابين ال19 الذين أصيبوا في حادث تصادم سيارتين ميكروباص بالطريق الزراعي القاهرة أسوان امام قرية السبعين بملوى جنوب المنيا بينما تماثل 9 أشخاص أخرين للشفاء وتقرر خروجهم من المستشفى بعد تلقيهم العلاج. 

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كانت الاجهزة الامنية بالمنيا قد تلقت إخطارا من عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص بالطريق الزراعي بين قرية الروضة ومدينة ملوي نتيجة التخطي الخاطئ .

واسفر  الحادث عن إصابة 19 شخص وهم هاشم. م. ر 42 سنة وضياء الدين. ش 25 سنة ووفقي. ن. م 62 سنة والفي. ب. م 58سنة ومحمد. م. ع 54سنة، وبدرية. ش. ش 35سنة و شهير. ش 30 سنة وعبد الله. ع. أ 35 سنة وفتحي. م. ف 58سنة ورحمة. ر. ح 19 سنه ومنه الله. ر. ح 15 سنة وعيسي. س. س 54 سنة ومحمود. ع. ن 39 سنة  وسعيد. ر. ش 43سنة ونادية. ف. ص 47 سنة واحمد. ش. ا 56 ستة وصابر. ر. م 40 سنة وامل. ا. د 18 سنة والاء. ع. ح 19 سنة جميعهم مفيمون بمركز ملوي .

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتم التحفظ علي المركبتين تحت تصرف النيابة العامة كما تماثل 9 أشخاص للشفاء  بعد تلقيهم العلاج والتأكد من سلامتهم.

 

اسماء المصابين الأجهزة الأمنية بالمنيا الشون والصوامع وقوع حادث تصادم نقل المصابين

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