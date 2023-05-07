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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن الموجة الـ 21.. إزالة 33 حالة تعد خلال حملات مكبرة في المنيا

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالمنيا

تواصل مراكز محافظة المنيا تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا جهودها في تنفيذ أعمال الموجة الـ 21 لإزالة التعديات، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك لمواجهة أي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة، وذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة وإشراف وزير التنمية المحلية.

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وقال تاج جلال ابو سداح رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص انه تم تنظيم حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ، وذلك ضمن الموجة الـ 21 بالتنسيق مع الأمن والجهات المعنية.

وأسفرت الحملة عن إزالة 20 حالة تعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بقرية بنى موسى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وفى مركز ومدينة بنى مزار أوضح عماد حسن رئيس المركز  أن الوحدة المحلية تواصل جهودها ف تنفيذ حملات ازالة التعديات على الأراضي الزراعية واملاك الدولة ضمن موجة21 بالتعاون مع الجهات المعنية حيث أسفرت الحملة عن إزالة 7حالات تعدي علي أرض زراعية بقرية صندفا وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفى مركز المنيا قال اللواء أ.ح هاني بدوى رئيس المركز، إن الوحدة المحلية أزالت 6 حالات تعدى على أراضي زراعية واملاك دولة ضمن الموجة 21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية تنوعت ما بين ( ردم أساس لحالة  تعدى زراعة ببنى محمد سلطان، وحالتي تعدى على ارض زراعية بقرية تلة وحالة تعدى زراعة بدمشير ،وحالة تعدى على ارض زراعية بقرية صفط الخمار ،وحالة بناء بدون ترخيص داخل الحيز .
 

إزالة التعديات على الأراضي إزالة التعديات على الاراضي الزراعيه اللواء اسامة القاضي الموجة الـ 21 لإزالة التعديات لتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة

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