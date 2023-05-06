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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالصور.. تكريم 141 من الحفظة في أكبر مسابقة للقرآن الكريم بالمنيا

تكريم حفظة القرآن
تكريم حفظة القرآن الكريم بالمنيا

كرمت مدرسة القرآن الكريم بقرية الشرفا بالمنيا  141 من الحفظة وحصد 44 طالبا علي المركز الأول و29 طالبا في المركز الثاني، وذلك خلال حفل  أقيم لتكريم المتميزين في المسابقة التي أطلقتها المدرسة.

وحضر حفل التكريم الذي نظمته المدرسة بقرية الشرفا العمدة عثمان المنتصر أشرف عبد العزيز، عضوا مجلس النواب وحشد كبير من أهالي القرية.

 

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت عدد من المكرمين ثم ابتهالات وتواشيح دينية أعقبها منح المكرمين شهادات تقدير وجوائز مالية وعينية.

وقال الشيخ محمد زهني المشرف العام علي مدرسة تحفيظ القرأن الكريم إن المدرسة تنظم كل عام مسابقة لحفظة القرأن الكريم يشارك فيها عدد كبير من الطلاب ويتم تقسيمهم إلي فئات بحسب عدد أجزاء الحفظ والمراحل العمرية، وعقب انتهاء الاختبارات يتم إعلان أسماء الفائزين في كل فئة ويتم منحهم جوائز مالية وعينية خلال حفل كبير يتم تنظيمه بحضور معظم أهالي القرية والقري المجاورة، وقيادات شعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأضاف أن هذه المسابقات تشجع الطلاب علي مداومة حفظ القرآن الكريم، والتكريم السنوي يحفزهم لحفظ عدد أكبر من الأجزاء لخوض المسابقات في السنوات التالية.

مؤكدا أن معظم أهالي القرية يلحقون أبناءهم بالمدرسة والتي تعد من أكبر مدارس تحفيظ القرآن الكريم بشرق النيل.

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وقد حصل 44 طالبا جري تكريمهم علي المركز الأول وهم كريم صابر غريب وشقيقه محمد صابر  ويوسف عادل معتمد ورمضان علي رمضان وأحمد محمد رجب ومعاذ غالب دياب ومصطفي زينهم فتحي ومحمد رجب عبد الله ومصطفي محمد إسماعيل ومروان محمد عبد الحكم وعائشة مصطفي معتمد واروي جمال معتمد وتسنيم صابر أحمد وحبيبة خالد شحاتة وآية محمد عبد الكريم ومنة الله عبد رب النبي وجني جمال ربيع ونورهان عامر بيع واروي محمد غريب ورحاب عمران وندي علي محمود وتاليه أسامة عبد الهادي وهدير مبارك على ومريم محمد رمضان وأميرة رجب جمال وأشرقت عمران على وأمنية سيد شعبان وهاجر يوسف محمود وملك مرزوق سيد وريم حمادة صلاح وخديجة سيد شعبان وامال كامل سيد وأماني الحسيني محمد وإيمان ناصر أبو العزايم ونورا رمضان وفاطمة شاكر ضاحي والشيماء محمد محمود وبسمة محمد عبد الغني وأماني محمد محمد وخلود مصطفي معتمد وحبيبة علي محمود ونادية عاشور محمد ونورا عمران أنور وهاجر سامي فؤاد.

وحصل 29 طالبا علي المركز الثاني وهم مصطفي حسن محمد وأحمد عمران صابر وعادل ياسين عبد الله ومصطفي مختار خلف وهدير محمد صابر وخلود علي غريب وآية كحيل هاشم وحفصة عبد التواب ومريم صابر فتحي وصفاء أحمد إبراهيم وخديجة جمال ربيع ونفسية محمود عاشور وحبيبه يوسف عامر وهاجر سيد محمد وجني أيمن عاشور ومنة الله عمران إبراهيم وحفصة رمضان ربيع وهبه أشرف على ووفاء محمد سليم ورؤي محمد خلف وأمنية عيد أحمد ورضوي أحمد سيد وندي سيد شعبان وأشرقت محمد طلبه وزبيدة محمد إسماعيل وياسمين محمد واسراء ياسين عبد الله وشروق أحمد محمد وأميرة محمد عبد الغني وهناء أحمد إبراهيم.
 

تكريم حفظة القرآن بالشرفا بالمنيا
تكريم حفظة القرآن بالشرفا بالمنيا
تكريم حفظة القرآن بالشرفا بالمنيا
تكريم حفظة القرآن بالشرفا بالمنيا
ابتهالات وتواشيح دينية التكريم الشرفا القرآن الكريم بتلاوة أيات من القرأن الكريم تحفيظ القرآن الكريم

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