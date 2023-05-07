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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لأصحاب القلوب الرحيمة.. مريض بانزلاق غضروفي ويعول 5 أولاد ويبحث عن عمل

سيد محمد حالة انسانيه
سيد محمد حالة انسانيه

ناشد سيد محمد حسين، من أبناء قرية بني أحمد الغربية التابعة لمحافظة المنيا أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة بمساعدته خلال الفترة الحالية لعدم استطاعته العمل ومعاناته من غضروف الظهر وضعف حالته الصحية.

يقول سيد محمد 54 سنو: أعمل عامل باليومية في تشوين الرمال أو الطوب من مكان لآخر ولا أستطيع صعود السلم لأنني أعاني من غضروف الظهر منذ سنوات ومتزوج وأعول 5 أبناء ولا أملك من الدنيا سوى فضل الله تعالى.

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وأضاف: أيام كثيرة لا أجد عمل، وإذا وجدت عمل فلا يناسب حالتي الصحية بسبب الغضروف ولا أستطيع شراء احتياجات المنزل، وقدمت زوجتي الأوراق الخاصة للحصول على معاش تكافل وكرامة منذ فترة.. النفقات كثيرة ولا أجد عمل".

"أناشد أصحاب الخير مساعدتي في إيجاد عمل يناسب حالتي الصحية رأفة بظروفي الصعبة وظروف أسرتي.. بعض أهل الخير يقومون بمساعدتي في الأيام التي لا أجد فيها عمل لشراء احتياجات الأسرة من مأكل أو ملبس وأدعو لهم فأنا لا أملك سوى فضل الله وكرمه".

 

أصحاب القلوب الرحيمة تكافل وكرامة معاش تكافل وكرامة زوجتي حالة انسانية

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