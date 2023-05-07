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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 102 ألف طن من محصول القمح بالشون والصوامع الحكومية في المنيا

توريد القمح بالمنيا
توريد القمح بالمنيا

أعلنت مديرية التموين بالمنيا، أن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح بلغ 102624 طن و6 كيلو بالشون الحكومية والصوامع، حيث بدأت أعمال التوريد في 15 أبريل الماضي، وتم تجهيز 42 موقع تخزيني للعمل بشكل منتظم لاستقبال محصول القمح من الموردين والمزارعين، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل أعمال التوريد.

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أكد الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أن إجمالي المساحة المنزعة تبلغ 243 ألف فدان، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

وأكد على متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميًا.
 

أعمال التوريد الأقماح الشون والصوامع غرفة العمليات الرئيسية وكيل وزارة التموين

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