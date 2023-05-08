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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب خلافات أسرية.. شخص يوجه 3 طعنات لزوجته في المنيا

إصابة ربة منزل بالمنيا
إصابة ربة منزل بالمنيا

أصيبت ربة منزل طعنها زوجها بالسكين بسبب خلافات بينهما بمدينة ملوي بجنوب المنيا وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج والاسعافات الأولية العاجلة وهي في حالة خطرة تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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فقد شهدت مدينة ملوي جنوب المنيا، وقوع مشاجرة بين زوجين، تعدي خلالها الزوج علي زوجته بآلة حادة «سكين» بسبب خلافات بينهما، حيث طعنها 3 طعنات بأماكن متفرقة بالجسم، كادت أن تودي بحياتها، وتم نقلها إلي مستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج.


انتقل رجال الشرطة والبحث الجنائي، وسيارة فرع هيئة الاسعاف إلي موقع الحادث، حيث تبين إصابة "إ.س" ربة منزب بـ3 طعنات بأنحاء متفرقة بالجسد. 

وبإجراء التحريات تبين أن المتهم بالتعدي عليها زوجها بسبب تجدد خلافات زوجية، وتم نقلها إلي مستشفي  ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم وحالتها العامة سيئة، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف.
 

إسعافات الاسعافات الاولية التعدي عليها تلقى العلاج اللازم خلافات زوجية وقوع مشاجرة

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