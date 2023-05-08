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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الموجة الـ21.. إزالة 9 حالات تعد خلال حملة مكبرة بمدينة المنيا

إزالة التعديات
إزالة التعديات

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة المنيا، جهودها في تنفيذ أعمال الموجة الـ 21 لإزالة التعديات، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك لمواجهة أي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وبمتابعة وإشراف وزير التنمية المحلية.

 

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وقال اللواء أ.ح هاني بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا، إنه تم تنظيم حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ضمن الموجة الـ 21، بالتنسيق مع الأمن والجهات المعنية، أسفرت عن إزالة 5 حالات تعد بالبناء والزراعة بحي غرب المدينة وتنوعت ما بين (3حالات زراعة ، حالتي تعدى بالبناء بدون ترخيص)،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

واضاف رئيس المركز، أنه تم رصد 4 حالات تعد بالبناء المخالف على الارض الزراعية واملاك الدولة منها حالة بناء سور مخالف بدون ترخيص بشارع احمد ماهر( الحسيني ) بحي وسط المدينة وتم ازالة السور، و3 حالات تعدى على الأراضي الزراعية بقريتي تلا وبنى محمد سلطان منها (حالة تعدي على الأرض الزراعية بمساحه قيراط بقرية بهدال وحاله تعدي على ارض زراعية بمساحة قيراط بصفط الخمار بالإضافة لحالة تعدي على أراضي زراعية بقرية الحواصلية التابعة للوحدة المحلية بني محمد سلطان) وتمت الإزالة الفورية لكافة الحالات وتحرير محاضر متنوعه للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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