عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بدي بابا | طفلة شهيد فلسطيني تخطف القلوب بالبكاء على والدها ..شاهد

صدى البلد

انتشر مقطع فيديو مؤثر لطفلة تبكي بعد أن فقدت والدها وأمها وشقيقها الأكبر، في الغارة التي شنّها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، فجر الثلاثاء 9 مايو، وقالت وسائل إعلام فلسطينية ونشطاء مواقع التواصل، إن الطفلة هي ابنة الدكتور جمال خصوان، الذي ارتقى جرّاء العدوان الإسرائيلي.

يظهر مقطع الفيديو الطفلة "ميرال"، ابنة الدكتور جمال خصوان، داخل سيارة إسعاف وهي تبكي وتردد "بدي بابا"، بينما بادر أحد المسعفين إلى تهدئتها قبل نقلها إلى المستشفى.

واستشهد فجر الثلاثاء  13 فلسطينياً في غارات عنيفة شنّتها إسرائيل على قطاع غزة، من بينهم 3 من كبار قادة حركة "الجهاد الإسلامي"، في عملية أطلقت عليها تل أبيب اسم "السهم الواقي"، فيما توعّدت فصائل فلسطينية الاحتلالَ بدفع الثمن.

وقتلت الصواريخ المدمرة التي أطلقتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي، في ساعات الفجر الأولى، طبيباً فلسطينياً وزوجته وابنهما الكبير، كما أصيب باقي أفراد العائلة، وهم أربعة أطفال.

ونعت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الثلاثاء، الشهيد الدكتور جمال خصوان، الذي ارتقى جرّاء عدوان الاحتلال على قطاع غزة.

قالت وزارة الصحة خلال بيان صحفي: "بقلوبٍ مطمئنة بقضاء الله وقدره، ننعى الشهيد الدكتور جمال خصوان، رئيس مجلس إدارة مستشفى الوفاء، والذي استشهد برفقة زوجته ونجله جراء الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على مدينة غزة".

كما أضافت الوزارة في بيانها: "ننعى هذه القامة الطبية والوطنية، صاحب الهمة العالية، والذي قدم الكثير من محطات العطاء خلال مسيرته العلمية والعملية".

فلسطين .. قوات الاحتلال تقتحم البلدة القديمة بنابلس

فلسطين: مجموعة جديدة من جاليتنا بالسودان في طريقها إلى معبر أرقين

الاحتلال الاسرائيلي وسائل إعلام فلسطينية الدكتور جمال خصوان العدوان الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. انتهاء مشوار نجم الأهلي مع الفريق بعد إصابته| الأسباب والتفاصيل

الحديد يتراجع بقوة بنسبة 30% عالميا.. وهذا سعر الطن الآن في مصر

الجرام نزل 290 جنيها|الذهب يتراجع بقوة لأول مرة منذ أيام وعيار21 الآن مفاجأة

تشمل 22 مليون مواطن.. بشرى سارة من الحكومة بعد 6 أيام| اعرف الحكاية

تراجع أسعار الدواجن والبيض بعد الإفراج عن مستلزمات أعلاف بـ68 مليار جنيه

بعد قرار عزله.. مصير الاجتماع المرتقب لـ مرتضى منصور في الزمالك| مفاجأة

اتفاق مصري أمريكي لاستئناف تصدير الموالح لواشنطن.. تفاصيل

بواسطة سفينة مصرية| وصول العالقين المصريين من ميناء بورتسودان

ترشيحاتنا

محمد معيط: موازنة العام المالي الجديد 2023-2024 تتعامل بواقعية مع الأحداث العالمية

معشوق الجماهير.. شوبير يكشف حقيقة اعتزل نجم الزمالك نهاية الموسم

التموين: صرف زجاجة زيت800 ملي وكيلو سكر لكل فرد على بطاقات التموين

طعنات وجروح.. العثور على جثماني ربة منزل وابنتها في الجيزة

الأطرش: الأقارب هم الأحق بالوصاية على مال اليتيم وليس الأم لهذا السبب

ضربة جديدة تعمق جراح الترجي قبل مواجهة الأهلي.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير متوقعة .. أبرز أسباب العقم عند الرجال والنساء وطرق العلاج

توقف إنتاج سيجارة الشعب "بوكس".. نقص في المخزون والشركة توضح الحقيقة| تفاصيل

شاهد.. لحظات اصطدام جناح طائرة بالأرض في الأرجنتين| ماذا حدث

الوصفة الأصلية للكركم والفلفل الأسود لتسليك انسداد الأوردة المليئة بالكوليسترول

فيديو

ضجة كبيرة.. فتاة تثير الجدل بعد طردها من مطعم شهير لهذا السبب| فيديوجراف

 هل ينفذ طلب أسرة نيرة أشرف بإذاعة حكم إعدام محمد عادل؟

الحلاوة بالقشطة والعسل.. 7 أمراض خطيرة يسببها ساندوتش السكلانس

ظهور تطورات جديدة في أزمة حسن شاكوش وزوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ