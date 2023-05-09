بدي بابا | طفلة شهيد فلسطيني تخطف القلوب بالبكاء على والدها ..شاهد

انتشر مقطع فيديو مؤثر لطفلة تبكي بعد أن فقدت والدها وأمها وشقيقها الأكبر، في الغارة التي شنّها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، فجر الثلاثاء 9 مايو، وقالت وسائل إعلام فلسطينية ونشطاء مواقع التواصل، إن الطفلة هي ابنة الدكتور جمال خصوان، الذي ارتقى جرّاء العدوان الإسرائيلي.

يظهر مقطع الفيديو الطفلة "ميرال"، ابنة الدكتور جمال خصوان، داخل سيارة إسعاف وهي تبكي وتردد "بدي بابا"، بينما بادر أحد المسعفين إلى تهدئتها قبل نقلها إلى المستشفى.

واستشهد فجر الثلاثاء 13 فلسطينياً في غارات عنيفة شنّتها إسرائيل على قطاع غزة، من بينهم 3 من كبار قادة حركة "الجهاد الإسلامي"، في عملية أطلقت عليها تل أبيب اسم "السهم الواقي"، فيما توعّدت فصائل فلسطينية الاحتلالَ بدفع الثمن.

وقتلت الصواريخ المدمرة التي أطلقتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي، في ساعات الفجر الأولى، طبيباً فلسطينياً وزوجته وابنهما الكبير، كما أصيب باقي أفراد العائلة، وهم أربعة أطفال.

ونعت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الثلاثاء، الشهيد الدكتور جمال خصوان، الذي ارتقى جرّاء عدوان الاحتلال على قطاع غزة.

قالت وزارة الصحة خلال بيان صحفي: "بقلوبٍ مطمئنة بقضاء الله وقدره، ننعى الشهيد الدكتور جمال خصوان، رئيس مجلس إدارة مستشفى الوفاء، والذي استشهد برفقة زوجته ونجله جراء الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على مدينة غزة".

كما أضافت الوزارة في بيانها: "ننعى هذه القامة الطبية والوطنية، صاحب الهمة العالية، والذي قدم الكثير من محطات العطاء خلال مسيرته العلمية والعملية".