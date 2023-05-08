فلسطين: مجموعة جديدة من جاليتنا بالسودان في طريقها إلى معبر أرقين

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن دفعة جديدة من الجالية الفلسطينية في السودان ممن تم إجلاؤهم غادرت، اليوم الإثنين، ميناء بورتسودان، باتجاه معبر أرقين على الحدود السودانية المصرية، في طريقهم إلى أسرهم وذويهم في قطاع غزة.

وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني السفير أحمد الديك، إن حافلة تقل 20 مواطناً وطالباً تحركت باتجاه معبر أرقين على الحدود السودانية المصرية، بإشراف خلية الأزمة في سفارة دولة فلسطين لدى السودان.

وأضاف الديك أن ثمانية فلسطينيين تحركوا من الخرطوم باتجاه المعبر، في طريقهم إلى أسرهم وذويهم في قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع سفارة دولة فلسطين لدى القاهرة.