فلسطين .. قوات الاحتلال تقتحم البلدة القديمة بنابلس

باعداد كبيرة..

أفادت صحيفة القدس الإخبارية بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة في نابلس، قبل قليل.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر محلية، أن قوات خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت في البداية البلدة القديمة قبل أن تساندها قوات أخرى معززة بآليات عسكرية.



وأشارت المصادر الي أن اشتباكات عنيفة تدور في هذه اللحظات بين المقاومين وقوات الاحتلال التي نشرت قناصتها في مناطق مختلفة من المنطقة.

وبحسب الصحيفة الفلسطينية؛ فإن اقتحام نابلس يأتي بعد الجريمة التي نفذتها قوات الاحتلال في غزة باستهداف مجموعة من قادة سرايا القدس مع عائلاتهم.