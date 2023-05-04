الاحتلال الإسرائيلي يقتحم منطقة سياحية هامة في فلسطين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منطقة برك سليمان السياحية جنوب بيت لحم، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن قوات الاحتلال تمركزت عند منطقة البرك الثلاثة، وسط إجراءات عسكرية مشددة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الخميس أيضا، البلدة القديمة من مدينة نابلس، مال الضفة الغربية، ما أدى إلى اندلع اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين.

ودفعت قوات الاحتلال تعزيزات عسكرية من حاجز حوارة إلى نابلس"ط، حيث جرى الإبلاغ عن أصوات انفجارات في البلدة القديمة وتفجير واجهة إحدى المنازل بقذائف "الإنيرجا".

وقال سكان وشهود عيان إن قوات الاحتلال تحاصر شابًا داخل منزل عائلة العزيزي، وهو أحد قادة "عرين الأسود"، وصهر الشهيد محمد العزيزي مؤسس العرين.